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البحرين تعلن تعليق صلاة الجماعة والجمعة في المساجد والمصليات

"الأوقاف السنية": عملاً بمقاصد الشريعة الإسلامية في حفظ الدين والنفس

أصدرت إدارة الأوقاف السنية في البحرين، اليوم، بياناً، أعلنت فيه تعليق إقامة صلاة الجماعة والجمعة في جميع المساجد والمصليات التابعة لها، وذلك ابتداءً من صلاة المغرب من اليوم الاثنين 28 رجب 1441هـ الموافق 23 مارس 2020م وحتى إشعار آخر.

ووفق وكالة الأنباء البحرينية، ذكر البيان أن القرار جاء استناداً إلى رأي المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، وعملاً بمقاصد الشريعة الإسلامية في حفظ الدين والنفس، ومنعاً لانتشار فيروس "كورونا" (كوفيد-19) والتزاماً بالمسؤولية الوطنية والإنسانية، وفي ضوء ما تم اتخاذه من إجراءات احترازية ووقائية للتصدي لفيروس "كورونا" (كوفيد-19) ومنها منع التجمعات لأكثر من 5 أشخاص في الأماكن العامة.

ودعا البيان المصلين إلى أن يلتزموا بهذا الواجب، ويحافظوا على أداء الصلاة في بيوتهم، وأن يتوجهوا إلى الله تعالى بالدعاء لصرف البلاء، ويحفظ بلادنا ويديم عليها الأمن والأمان والسلامة والعافية، وأن يمن على جميع المرضى بالشفاء العاجل. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

وشددت إدارة الأوقاف السنية على رفع شعيرة الأذان في أوقاتها المعتادة وعدم توقفها، ويستبدل المؤذن بــجملتي (حي على الصلاة) و(حي على الفلاح) قوله: (الصلاة في رحالكم) أو (الصلاة في بيوتكم) أو (الصلاة في أماكنكم)، أو أن يقولها بعد الأذان؛ إعلاماً للناس بدخول وقت الصلاة ودعوتهم للصلاة في أماكنهم وعدم الحضور إلى المسجد.

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البحرين تعلن تعليق صلاة الجماعة والجمعة في المساجد والمصليات
سبق

أصدرت إدارة الأوقاف السنية في البحرين، اليوم، بياناً، أعلنت فيه تعليق إقامة صلاة الجماعة والجمعة في جميع المساجد والمصليات التابعة لها، وذلك ابتداءً من صلاة المغرب من اليوم الاثنين 28 رجب 1441هـ الموافق 23 مارس 2020م وحتى إشعار آخر.

ووفق وكالة الأنباء البحرينية، ذكر البيان أن القرار جاء استناداً إلى رأي المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، وعملاً بمقاصد الشريعة الإسلامية في حفظ الدين والنفس، ومنعاً لانتشار فيروس "كورونا" (كوفيد-19) والتزاماً بالمسؤولية الوطنية والإنسانية، وفي ضوء ما تم اتخاذه من إجراءات احترازية ووقائية للتصدي لفيروس "كورونا" (كوفيد-19) ومنها منع التجمعات لأكثر من 5 أشخاص في الأماكن العامة.

ودعا البيان المصلين إلى أن يلتزموا بهذا الواجب، ويحافظوا على أداء الصلاة في بيوتهم، وأن يتوجهوا إلى الله تعالى بالدعاء لصرف البلاء، ويحفظ بلادنا ويديم عليها الأمن والأمان والسلامة والعافية، وأن يمن على جميع المرضى بالشفاء العاجل. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

وشددت إدارة الأوقاف السنية على رفع شعيرة الأذان في أوقاتها المعتادة وعدم توقفها، ويستبدل المؤذن بــجملتي (حي على الصلاة) و(حي على الفلاح) قوله: (الصلاة في رحالكم) أو (الصلاة في بيوتكم) أو (الصلاة في أماكنكم)، أو أن يقولها بعد الأذان؛ إعلاماً للناس بدخول وقت الصلاة ودعوتهم للصلاة في أماكنهم وعدم الحضور إلى المسجد.

23 مارس 2020 - 28 رجب 1441
03:33 PM

البحرين تعلن تعليق صلاة الجماعة والجمعة في المساجد والمصليات

"الأوقاف السنية": عملاً بمقاصد الشريعة الإسلامية في حفظ الدين والنفس

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أصدرت إدارة الأوقاف السنية في البحرين، اليوم، بياناً، أعلنت فيه تعليق إقامة صلاة الجماعة والجمعة في جميع المساجد والمصليات التابعة لها، وذلك ابتداءً من صلاة المغرب من اليوم الاثنين 28 رجب 1441هـ الموافق 23 مارس 2020م وحتى إشعار آخر.

ووفق وكالة الأنباء البحرينية، ذكر البيان أن القرار جاء استناداً إلى رأي المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، وعملاً بمقاصد الشريعة الإسلامية في حفظ الدين والنفس، ومنعاً لانتشار فيروس "كورونا" (كوفيد-19) والتزاماً بالمسؤولية الوطنية والإنسانية، وفي ضوء ما تم اتخاذه من إجراءات احترازية ووقائية للتصدي لفيروس "كورونا" (كوفيد-19) ومنها منع التجمعات لأكثر من 5 أشخاص في الأماكن العامة.

ودعا البيان المصلين إلى أن يلتزموا بهذا الواجب، ويحافظوا على أداء الصلاة في بيوتهم، وأن يتوجهوا إلى الله تعالى بالدعاء لصرف البلاء، ويحفظ بلادنا ويديم عليها الأمن والأمان والسلامة والعافية، وأن يمن على جميع المرضى بالشفاء العاجل. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

وشددت إدارة الأوقاف السنية على رفع شعيرة الأذان في أوقاتها المعتادة وعدم توقفها، ويستبدل المؤذن بــجملتي (حي على الصلاة) و(حي على الفلاح) قوله: (الصلاة في رحالكم) أو (الصلاة في بيوتكم) أو (الصلاة في أماكنكم)، أو أن يقولها بعد الأذان؛ إعلاماً للناس بدخول وقت الصلاة ودعوتهم للصلاة في أماكنهم وعدم الحضور إلى المسجد.

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