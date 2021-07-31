النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

النيابة العامة: جريمة الاتجار بالأشخاص تُرتب العقوبات الجزائية المشددة

تصل إلى السجن 15 عامًا

أوضحت النيابة العامة أن جريمة الاتجار بالأشخاص تُرتب العقوبات الجزائية المشددة، ومن حق المجني عليه إعلامه بحقوقه بلغة يفهمها، وبيان وضعه النظامي بكونه ضحية اتجار بالأشخاص، وعرضه على الطبيب المختص للرعاية النفسية والطبية.

وقالت النيابة العامة عبر حسابها الرسمي على تويتر: تشدد العقوبات المقررة في نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص في الحالات الآتية:

- إذا ارتكب الجريمة جماعة إجرامية منظمة

- إذا ارتكب ضد امرأة أو أحد من ذوي الاحتياجات الخاصة

- إذا ارتكب ضد طفل حتى ولو لم يكن الجاني عالمًا بكون المجني عليه طفلًا

- إذا استعمل مرتكبها سلاحًا أو هدّد باستعماله

- إذا كان مرتكبها زوجًا للمجني عليه أو أحد أصوله أو فروعه أو وليه، أو كانت له سلطة عليه

- إذا كان مرتكبها موظفًا من موظفي إنفاذ الأنظمة

- إذا كان مرتكبها أكثر من شخص

- إذا كانت الجريمة عبر الحدود الوطنية

- إذا ترتب عليها إلحاق أذى بليغ بالمجني عليه أو إصابته بعاهة دائمة

وتابعت: "تصل العقوبات للسجن مدة تصل إلى "15" سنة، وغرامة مالية قدرها مليون ريال".

النيابة العامة

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
النيابة العامة: جريمة الاتجار بالأشخاص تُرتب العقوبات الجزائية المشددة
سبق

أوضحت النيابة العامة أن جريمة الاتجار بالأشخاص تُرتب العقوبات الجزائية المشددة، ومن حق المجني عليه إعلامه بحقوقه بلغة يفهمها، وبيان وضعه النظامي بكونه ضحية اتجار بالأشخاص، وعرضه على الطبيب المختص للرعاية النفسية والطبية.

وقالت النيابة العامة عبر حسابها الرسمي على تويتر: تشدد العقوبات المقررة في نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص في الحالات الآتية:

- إذا ارتكب الجريمة جماعة إجرامية منظمة

- إذا ارتكب ضد امرأة أو أحد من ذوي الاحتياجات الخاصة

- إذا ارتكب ضد طفل حتى ولو لم يكن الجاني عالمًا بكون المجني عليه طفلًا

- إذا استعمل مرتكبها سلاحًا أو هدّد باستعماله

- إذا كان مرتكبها زوجًا للمجني عليه أو أحد أصوله أو فروعه أو وليه، أو كانت له سلطة عليه

- إذا كان مرتكبها موظفًا من موظفي إنفاذ الأنظمة

- إذا كان مرتكبها أكثر من شخص

- إذا كانت الجريمة عبر الحدود الوطنية

- إذا ترتب عليها إلحاق أذى بليغ بالمجني عليه أو إصابته بعاهة دائمة

وتابعت: "تصل العقوبات للسجن مدة تصل إلى "15" سنة، وغرامة مالية قدرها مليون ريال".

30 يوليو 2021 - 20 ذو الحجة 1442
09:26 PM

النيابة العامة: جريمة الاتجار بالأشخاص تُرتب العقوبات الجزائية المشددة

تصل إلى السجن 15 عامًا

A A A
ذياب الشمري - الرياض
0
2,342

أوضحت النيابة العامة أن جريمة الاتجار بالأشخاص تُرتب العقوبات الجزائية المشددة، ومن حق المجني عليه إعلامه بحقوقه بلغة يفهمها، وبيان وضعه النظامي بكونه ضحية اتجار بالأشخاص، وعرضه على الطبيب المختص للرعاية النفسية والطبية.

وقالت النيابة العامة عبر حسابها الرسمي على تويتر: تشدد العقوبات المقررة في نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص في الحالات الآتية:

- إذا ارتكب الجريمة جماعة إجرامية منظمة

- إذا ارتكب ضد امرأة أو أحد من ذوي الاحتياجات الخاصة

- إذا ارتكب ضد طفل حتى ولو لم يكن الجاني عالمًا بكون المجني عليه طفلًا

- إذا استعمل مرتكبها سلاحًا أو هدّد باستعماله

- إذا كان مرتكبها زوجًا للمجني عليه أو أحد أصوله أو فروعه أو وليه، أو كانت له سلطة عليه

- إذا كان مرتكبها موظفًا من موظفي إنفاذ الأنظمة

- إذا كان مرتكبها أكثر من شخص

- إذا كانت الجريمة عبر الحدود الوطنية

- إذا ترتب عليها إلحاق أذى بليغ بالمجني عليه أو إصابته بعاهة دائمة

وتابعت: "تصل العقوبات للسجن مدة تصل إلى "15" سنة، وغرامة مالية قدرها مليون ريال".

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
9,272
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,208
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,530
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,062

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

حلا شيحة وأزمتها!!

حلا شيحة وأزمتها!!

غسان محمد عسيلان
مُجرِّب الدنيا ومعطيها..!

مُجرِّب الدنيا ومعطيها..!

عبدالعزيز بن ذياب
أنا إنسان.. إذًا أنا مسؤول

أنا إنسان.. إذًا أنا مسؤول

مها الجبر
الباحة وحزامها التنموي

الباحة وحزامها التنموي

جمعان الكرت
"حمى" تُسلِّط الضوء على التاريخ السعودي

"حمى" تُسلِّط الضوء على التاريخ السعودي

علي آل شرمة
تصفية حساب..!!

تصفية حساب..!!

محمد الصيعري
أسواق الدم!!

أسواق الدم!!

بندر مغرم الشهري
إسماعيل.. كما تدين تُدان

إسماعيل.. كما تدين تُدان

عبدالغني الشيخ
سند المواطن

سند المواطن

ماجد البريكان
إنسان مرة في السنة

إنسان مرة في السنة

مها الجبر
الذكاءُ يزدادُ قُوَّةً!!

الذكاءُ يزدادُ قُوَّةً!!

عبدالمحسن الحارثي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة