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أمريكا.. معهد البترول يعلن تراجع مخزونات النفط مليون برميل

كانت أسعار النفط قد شهدت هبوطًا عند تسوية تعاملات أمس الثلاثاء

قال معهد البترول الأمريكي: إن مخزونات النفط الخام تراجعت مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الثاني عشر من مارس الجاري.

وذكر المعهد الأمريكي عبر تقريره الأسبوعي، أن مخزونات البنزين في الولايات المتحدة انخفضت 926 ألف برميل في الأسبوع الماضي؛ في حين ارتفع مخزون المقطرات 904 آلاف برميل.

ومن المقرر أن تعلن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم الأربعاء بيانات المخزونات الرسمية، وسط توقعات بارتفاع مخزون النفط الخام 400 ألف برميل.

وكانت أسعار النفط قد شهدت هبوطًا عند تسوية تعاملات الثلاثاء؛ حيث هبط سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر مايو بنسبة 0.7%؛ ليصل إلى 68.39 دولارًا للبرميل، كما انخفض خام نايمكس الأمريكي تسليم أبريل 0.9% ليسجل 64.80 دولارًا للبرميل.

النفط أسعار النفط

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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أمريكا.. معهد البترول يعلن تراجع مخزونات النفط مليون برميل
سبق

قال معهد البترول الأمريكي: إن مخزونات النفط الخام تراجعت مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الثاني عشر من مارس الجاري.

وذكر المعهد الأمريكي عبر تقريره الأسبوعي، أن مخزونات البنزين في الولايات المتحدة انخفضت 926 ألف برميل في الأسبوع الماضي؛ في حين ارتفع مخزون المقطرات 904 آلاف برميل.

ومن المقرر أن تعلن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم الأربعاء بيانات المخزونات الرسمية، وسط توقعات بارتفاع مخزون النفط الخام 400 ألف برميل.

وكانت أسعار النفط قد شهدت هبوطًا عند تسوية تعاملات الثلاثاء؛ حيث هبط سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر مايو بنسبة 0.7%؛ ليصل إلى 68.39 دولارًا للبرميل، كما انخفض خام نايمكس الأمريكي تسليم أبريل 0.9% ليسجل 64.80 دولارًا للبرميل.

17 مارس 2021 - 4 شعبان 1442
08:44 AM

أمريكا.. معهد البترول يعلن تراجع مخزونات النفط مليون برميل

كانت أسعار النفط قد شهدت هبوطًا عند تسوية تعاملات أمس الثلاثاء

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال معهد البترول الأمريكي: إن مخزونات النفط الخام تراجعت مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الثاني عشر من مارس الجاري.

وذكر المعهد الأمريكي عبر تقريره الأسبوعي، أن مخزونات البنزين في الولايات المتحدة انخفضت 926 ألف برميل في الأسبوع الماضي؛ في حين ارتفع مخزون المقطرات 904 آلاف برميل.

ومن المقرر أن تعلن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم الأربعاء بيانات المخزونات الرسمية، وسط توقعات بارتفاع مخزون النفط الخام 400 ألف برميل.

وكانت أسعار النفط قد شهدت هبوطًا عند تسوية تعاملات الثلاثاء؛ حيث هبط سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر مايو بنسبة 0.7%؛ ليصل إلى 68.39 دولارًا للبرميل، كما انخفض خام نايمكس الأمريكي تسليم أبريل 0.9% ليسجل 64.80 دولارًا للبرميل.

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