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بالفيديو.. وحيد قرن غاضب يطارد السياح في جنوب إفريقيا

تسارع نحوهم وأطلق أصواتًا مرعبة وأصابهم بالهلع والذعر

كشفت صحيفة "ديلي ميل" أن حادثًا غريبًا وقع في محمية طبيعية بجنوب إفريقيا، يتمثل في مطاردة وحيد قرن غاضب سيارة جيب، تغص بالسياح.

وبحسب ما نقلته روسيا اليوم عن الصحيفة فقد رصدت كاميرا شاهد عيان من سياح السفاري مقاطع فيديو، تظهر فيها اندفاعًا مفاجئًا لوحيد قرن خلف سيارة جيب، تقلُّ مجموعة من السياح.

ويصرخ الركاب من الذعر لدى تسارع ملاحقة وحيد القرن لهم، وإطلاقه أصواتًا مرعبة.

وفي الوقت نفسه علّق مصوِّر الفيديو على الحادث بأنه غريب؛ إذ شهد أكثر من مرة مثل هذا الهجوم من قِبل وحيد قرن على سيارات السفاري التي تقل السياح، لكنه ليس كهذا الهجوم.

يُشار إلى أن وحيد القرن الأبيض يصل وزنه عادة إلى طنَّيْن، وهو من الحيوانات التي يمكن أن تصل سرعتها إلى 40 كيلومترًا في الساعة، لكنه غالبًا ما يقع ضحية الصيادين؛ الأمر الذي يهدده بالانقراض.

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا

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بالفيديو.. وحيد قرن غاضب يطارد السياح في جنوب إفريقيا
سبق

كشفت صحيفة "ديلي ميل" أن حادثًا غريبًا وقع في محمية طبيعية بجنوب إفريقيا، يتمثل في مطاردة وحيد قرن غاضب سيارة جيب، تغص بالسياح.

وبحسب ما نقلته روسيا اليوم عن الصحيفة فقد رصدت كاميرا شاهد عيان من سياح السفاري مقاطع فيديو، تظهر فيها اندفاعًا مفاجئًا لوحيد قرن خلف سيارة جيب، تقلُّ مجموعة من السياح.

ويصرخ الركاب من الذعر لدى تسارع ملاحقة وحيد القرن لهم، وإطلاقه أصواتًا مرعبة.

وفي الوقت نفسه علّق مصوِّر الفيديو على الحادث بأنه غريب؛ إذ شهد أكثر من مرة مثل هذا الهجوم من قِبل وحيد قرن على سيارات السفاري التي تقل السياح، لكنه ليس كهذا الهجوم.

يُشار إلى أن وحيد القرن الأبيض يصل وزنه عادة إلى طنَّيْن، وهو من الحيوانات التي يمكن أن تصل سرعتها إلى 40 كيلومترًا في الساعة، لكنه غالبًا ما يقع ضحية الصيادين؛ الأمر الذي يهدده بالانقراض.

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا

19 أغسطس 2019 - 18 ذو الحجة 1440
09:15 PM

بالفيديو.. وحيد قرن غاضب يطارد السياح في جنوب إفريقيا

تسارع نحوهم وأطلق أصواتًا مرعبة وأصابهم بالهلع والذعر

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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7,077

كشفت صحيفة "ديلي ميل" أن حادثًا غريبًا وقع في محمية طبيعية بجنوب إفريقيا، يتمثل في مطاردة وحيد قرن غاضب سيارة جيب، تغص بالسياح.

وبحسب ما نقلته روسيا اليوم عن الصحيفة فقد رصدت كاميرا شاهد عيان من سياح السفاري مقاطع فيديو، تظهر فيها اندفاعًا مفاجئًا لوحيد قرن خلف سيارة جيب، تقلُّ مجموعة من السياح.

ويصرخ الركاب من الذعر لدى تسارع ملاحقة وحيد القرن لهم، وإطلاقه أصواتًا مرعبة.

وفي الوقت نفسه علّق مصوِّر الفيديو على الحادث بأنه غريب؛ إذ شهد أكثر من مرة مثل هذا الهجوم من قِبل وحيد قرن على سيارات السفاري التي تقل السياح، لكنه ليس كهذا الهجوم.

يُشار إلى أن وحيد القرن الأبيض يصل وزنه عادة إلى طنَّيْن، وهو من الحيوانات التي يمكن أن تصل سرعتها إلى 40 كيلومترًا في الساعة، لكنه غالبًا ما يقع ضحية الصيادين؛ الأمر الذي يهدده بالانقراض.

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا

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