"أمير تبوك" يطمئن على صحة وكيل الإمارة السابق

يرقد بمستشفى الحبيب بالرياض إثر عارض صحي

اطمأن الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة تبوك، على صحة عامر بن محمد الغرير، وكيل إمارة منطقة تبوك السابق، الذي يرقد بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالرياض إثر عارض صحي ألمَّ به، سائلاً الله العلي القدير أن يمُنَّ عليه بالشفاء العاجل.

فيما أعرب عامر الغرير عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة تبوك على هذه اللفتة الكريمة غير المستغربة.. داعيًا الله أن يجزي سموه خير الجزاء، وأن يجعل هذا العمل في موازين حسناته.