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أمانة مكة تغلق 15 منشأة وتصادر أكثر من 11 طنّ مواد غذائية

أتلفت أدوات محظورة وغير صالحة للاستخدام وضبطت معلّبات منتهية الصلاحية

كشفت أمانة العاصمة المقدسة عبر حسابها الرسمي بتويتر عن إغلاق (15) منشأة مخالفة، ومصادرة وإتلاف (11705) كجم مواد غذائية مجهولة المصدر، إضافةً إلى مصادرة وإتلاف (746) أدوات محظورة وغير صالحة للاستخدام، وضبط (378) من المعلّبات منتهية الصلاحية.

وتأتي الحملة التصحيحية التي تقوم بها الإدارة العامة لصحة البيئة بالتعاون مع إدارة المسالخ خلال أسبوعها الأول.

وأطلقت أمانة العاصمة المقدسة حملةً تصحيحية مُكثّفة ولمدة شهر على المخابز الآلية ومحلات الأفران وثلاجات حفظ الأغذية، بنطاق جميع البلديات الفرعية بمكة المكرمة وبلديات المحافظات المرتبطة بالأمانة، وذلك ضمن إطار خططها الهادفة لتطوير المنشآت الغذائية والمتعلقة أنشطتها بالصحة العامة؛ استعداداً لموسم حج هذا العام للتأكد من تنفيذ جميع الاشتراطات الصحية المطلوبة وتطوير مستوى المنشآت الغذائية وتحسين أوضاعها.

تأتي هذه الحملة بإشراف مباشر من رؤساء البلديات الفرعية بمكة، ومشاركة جميع المختصين بأعمال الرقابة الصحية بالأمانة وفق جدول زمني محدد، وعلى مدار الفترتين الصباحية والمسائية، مع التأكيد على أن إغلاق أي منشأة غذائية بالحملة التصحيحية بسبب طلب (إعادة تأهيل المنشأة) يستلزم عدم السماح لها مجدداً بالعودة لمزاولة النشاط إلا بعد الوقوف المشترك من قِبل المختصين بالإدارة العامة لصحة البيئة والبلديات الفرعية، على الموقع، والتأكد من استيفاء جميع الاشتراطات الصحية المطلوبة.

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أمانة مكة تغلق 15 منشأة وتصادر أكثر من 11 طنّ مواد غذائية
سبق

كشفت أمانة العاصمة المقدسة عبر حسابها الرسمي بتويتر عن إغلاق (15) منشأة مخالفة، ومصادرة وإتلاف (11705) كجم مواد غذائية مجهولة المصدر، إضافةً إلى مصادرة وإتلاف (746) أدوات محظورة وغير صالحة للاستخدام، وضبط (378) من المعلّبات منتهية الصلاحية.

وتأتي الحملة التصحيحية التي تقوم بها الإدارة العامة لصحة البيئة بالتعاون مع إدارة المسالخ خلال أسبوعها الأول.

وأطلقت أمانة العاصمة المقدسة حملةً تصحيحية مُكثّفة ولمدة شهر على المخابز الآلية ومحلات الأفران وثلاجات حفظ الأغذية، بنطاق جميع البلديات الفرعية بمكة المكرمة وبلديات المحافظات المرتبطة بالأمانة، وذلك ضمن إطار خططها الهادفة لتطوير المنشآت الغذائية والمتعلقة أنشطتها بالصحة العامة؛ استعداداً لموسم حج هذا العام للتأكد من تنفيذ جميع الاشتراطات الصحية المطلوبة وتطوير مستوى المنشآت الغذائية وتحسين أوضاعها.

تأتي هذه الحملة بإشراف مباشر من رؤساء البلديات الفرعية بمكة، ومشاركة جميع المختصين بأعمال الرقابة الصحية بالأمانة وفق جدول زمني محدد، وعلى مدار الفترتين الصباحية والمسائية، مع التأكيد على أن إغلاق أي منشأة غذائية بالحملة التصحيحية بسبب طلب (إعادة تأهيل المنشأة) يستلزم عدم السماح لها مجدداً بالعودة لمزاولة النشاط إلا بعد الوقوف المشترك من قِبل المختصين بالإدارة العامة لصحة البيئة والبلديات الفرعية، على الموقع، والتأكد من استيفاء جميع الاشتراطات الصحية المطلوبة.

02 يوليو 2019 - 29 شوّال 1440
05:26 PM

أمانة مكة تغلق 15 منشأة وتصادر أكثر من 11 طنّ مواد غذائية

أتلفت أدوات محظورة وغير صالحة للاستخدام وضبطت معلّبات منتهية الصلاحية

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هادي العصيمي - مكة المكرمة
0
645

كشفت أمانة العاصمة المقدسة عبر حسابها الرسمي بتويتر عن إغلاق (15) منشأة مخالفة، ومصادرة وإتلاف (11705) كجم مواد غذائية مجهولة المصدر، إضافةً إلى مصادرة وإتلاف (746) أدوات محظورة وغير صالحة للاستخدام، وضبط (378) من المعلّبات منتهية الصلاحية.

وتأتي الحملة التصحيحية التي تقوم بها الإدارة العامة لصحة البيئة بالتعاون مع إدارة المسالخ خلال أسبوعها الأول.

وأطلقت أمانة العاصمة المقدسة حملةً تصحيحية مُكثّفة ولمدة شهر على المخابز الآلية ومحلات الأفران وثلاجات حفظ الأغذية، بنطاق جميع البلديات الفرعية بمكة المكرمة وبلديات المحافظات المرتبطة بالأمانة، وذلك ضمن إطار خططها الهادفة لتطوير المنشآت الغذائية والمتعلقة أنشطتها بالصحة العامة؛ استعداداً لموسم حج هذا العام للتأكد من تنفيذ جميع الاشتراطات الصحية المطلوبة وتطوير مستوى المنشآت الغذائية وتحسين أوضاعها.

تأتي هذه الحملة بإشراف مباشر من رؤساء البلديات الفرعية بمكة، ومشاركة جميع المختصين بأعمال الرقابة الصحية بالأمانة وفق جدول زمني محدد، وعلى مدار الفترتين الصباحية والمسائية، مع التأكيد على أن إغلاق أي منشأة غذائية بالحملة التصحيحية بسبب طلب (إعادة تأهيل المنشأة) يستلزم عدم السماح لها مجدداً بالعودة لمزاولة النشاط إلا بعد الوقوف المشترك من قِبل المختصين بالإدارة العامة لصحة البيئة والبلديات الفرعية، على الموقع، والتأكد من استيفاء جميع الاشتراطات الصحية المطلوبة.

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