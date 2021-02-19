الأول في جدة.. توفير لقاح "كورونا" بمركز صحي الليث

ضمن جهود وزارة الصحة لتنفيذ الخطة الوطنية

تستعد "صحة جدة" لافتتاح وتجهيز 12 موقعاً لإعطاء لقاح "كورونا"، في عددٍ من المحافظات الطرفية التابعة، لها صحياً.

وتركّز "الصحة"، في الوقت الحالي، على تجهيز "مركز صحي الليث"؛ بحيث يصبح أول مركز، يقوم بتوفير لقاحات "كورونا" على مستوى المحافظة.

تأتي هذه التحركات في إطار تنفيذ الخطة الوطنية للقاح، التي تقوم عليها وزارة الصحة.