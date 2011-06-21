هل هناك أطعمة تزيد من احتمالية جلطات الدم؟.. نعم وإليك القائمة

طبيبة قلب روسية: يمكن أن تسد الأوعية الدموية بما في ذلك الشرايين

كشفت طبيبة قلب روسية، أن تناول أطعمة معينة في كثير من الأحيان خاصة تلك ذات المؤشر الجلايسيمي المرتفع، يمكن أن يزيد بشكل خطير من احتمالية الإصابة بتجلط الدم.

وأوضحت الطبيبة آنا كورينيفيتش أن ذلك يترتب عليه أن "الاستهلاك المنتظم لأطعمة مجموعة معينة يزيد بشكل كبير من خطر الإصابة بتجلط الدم"؛ وفقًا لما نشره موقع "ميديك فوروم رو" الروسي.

وأضافت "كورينيفيتش" عند الحديث عن تجلط الدم، يقصد الأطباء تكوين جلطات دموية (تخثر) يمكن أن تسد الأوعية الدموية؛ بما في ذلك الشرايين الأكثر أهمية في الجسم، وهذا بدوره يساهم في حدوث النوبات القلبية والسكتات الدماغية.

وحددت الطبيبة هذه الأطعمة وفقًا لـ"سبوتنيك عربي" وهي:

الحلويات والمخبوزات

وصفت "كورينيفيتش" المنتجات الغذاية التي قد تسبب تجلط الدم، وقالت: "إن المنتجات التي تثير قابلية الشخص لتخثر الدم وتؤدي إلى التجلط في المقام الأول؛ هي المصادر الغنية بالكربوهيدرات البسيطة، والتي تشمل أنواعًا مختلفة من الحلويات والمخبوزات المصنوعة من الدقيق الأبيض والسكر".

الصلصات الجاهزة والأطعمة المصنعة

وأشارت إلى أن "الكميات الكبيرة من السكر، تكون موجودة غالبًا في الصلصات الجاهزة والأطعمة المصنعة والمنتجات قليلة الدسم".

وحذّرت "كورينفيتش" الأشخاص الذين يستهلكون مثل هذه الأطعمة باستمرار، من أنهم قد يعانون من اضطراب النزيف (خلل في نزيف الدم الناجم عن نقص عوامل الدم المختصة).