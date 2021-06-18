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"الحصيني": الأحد المقبل بداية موسم التويبع في فصل الصيف

قال إنه يظهر فيه نجم واحد هو الدبران مدته 13 يومًا

قال عبدالعزيز الحصيني، الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية، إن ‏ بعد غد الأحد 1442/ 11/ 10هـ هو بداية موسم التويبع في فصل الصيف، ويظهر فيه نجم واحد هو الدبران، مدته 13 يومًا. مشيرًا إلى أن الغدران تجف فيه البقول، ويُحمد فيه أكلها، ويُستعمل فيه كل بارد رطب.

وأضاف عبر حسابه في تويتر: "فيه أطول نهار، وأقصر ليل، ثم يبدأ الليل في الزيادة، وينعدم ظل الزوال، كما تشتد فيه حرارة الجو، ويتلون طلع النخيل".

واستشهد "الحصيني" بقول الشاعر: ‏"يدب في أثنائه دبرانهـا.. فلا هو مسبوق ولا هو لاحق".

وتابع: "تُزرع الذرة الشامية والملوخية والبقدونس والجرجير، وفيه طباخ اللون، وهو تحوُّل اللون من الأخضر إلى الأصفر أو الأحمر".

وأكمل: "فيه حر الانصراف. تقول العرب (لا حر إلا بعد الانصراف)، وهو انصراف الشمس من جهة الشمال إلى جهة الجنوب، ويحدث فيه الانقلاب الصيفي".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الحصيني": الأحد المقبل بداية موسم التويبع في فصل الصيف
سبق

قال عبدالعزيز الحصيني، الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية، إن ‏ بعد غد الأحد 1442/ 11/ 10هـ هو بداية موسم التويبع في فصل الصيف، ويظهر فيه نجم واحد هو الدبران، مدته 13 يومًا. مشيرًا إلى أن الغدران تجف فيه البقول، ويُحمد فيه أكلها، ويُستعمل فيه كل بارد رطب.

وأضاف عبر حسابه في تويتر: "فيه أطول نهار، وأقصر ليل، ثم يبدأ الليل في الزيادة، وينعدم ظل الزوال، كما تشتد فيه حرارة الجو، ويتلون طلع النخيل".

واستشهد "الحصيني" بقول الشاعر: ‏"يدب في أثنائه دبرانهـا.. فلا هو مسبوق ولا هو لاحق".

وتابع: "تُزرع الذرة الشامية والملوخية والبقدونس والجرجير، وفيه طباخ اللون، وهو تحوُّل اللون من الأخضر إلى الأصفر أو الأحمر".

وأكمل: "فيه حر الانصراف. تقول العرب (لا حر إلا بعد الانصراف)، وهو انصراف الشمس من جهة الشمال إلى جهة الجنوب، ويحدث فيه الانقلاب الصيفي".

18 يونيو 2021 - 8 ذو القعدة 1442
08:36 PM
اخر تعديل
19 يونيو 2021 - 9 ذو القعدة 1442
12:00 AM

"الحصيني": الأحد المقبل بداية موسم التويبع في فصل الصيف

قال إنه يظهر فيه نجم واحد هو الدبران مدته 13 يومًا

A A A
منصور الشلاقي - الرياض
0
4,283

قال عبدالعزيز الحصيني، الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية، إن ‏ بعد غد الأحد 1442/ 11/ 10هـ هو بداية موسم التويبع في فصل الصيف، ويظهر فيه نجم واحد هو الدبران، مدته 13 يومًا. مشيرًا إلى أن الغدران تجف فيه البقول، ويُحمد فيه أكلها، ويُستعمل فيه كل بارد رطب.

وأضاف عبر حسابه في تويتر: "فيه أطول نهار، وأقصر ليل، ثم يبدأ الليل في الزيادة، وينعدم ظل الزوال، كما تشتد فيه حرارة الجو، ويتلون طلع النخيل".

واستشهد "الحصيني" بقول الشاعر: ‏"يدب في أثنائه دبرانهـا.. فلا هو مسبوق ولا هو لاحق".

وتابع: "تُزرع الذرة الشامية والملوخية والبقدونس والجرجير، وفيه طباخ اللون، وهو تحوُّل اللون من الأخضر إلى الأصفر أو الأحمر".

وأكمل: "فيه حر الانصراف. تقول العرب (لا حر إلا بعد الانصراف)، وهو انصراف الشمس من جهة الشمال إلى جهة الجنوب، ويحدث فيه الانقلاب الصيفي".

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