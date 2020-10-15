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الاتحاد يسعى لإعادة "داكوستا".. والمسحة الطبية تحدد مصير اللاعبين

أجرت عناصر فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، الخميس، مسحة طبية للتثبت من سلامتهم قبل يومين من انطلاقة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين 2020 - 2021.

من جهة ثانية كشف المغربي مروان داكوستا مدافع الاتحاد السابق، عن توصله إلى اتفاق مع النادي الغربي يمنحه فرصة العودة مجدداً في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، بعد أن غادره في فترة الانتقالات الشتوية من الموسم الماضي.

وشارك داكوستا منشوراً مع متابعيه على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، كتب فيه: "بعد أن وصلت إلى اتفاق ودي مع إدارة نادي الاتحاد، بإمكاني التفكير بالعودة من جديد للعب في السعودية، وإيجاد الدعم الجماهيري المأمول".

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الاتحاد يسعى لإعادة "داكوستا".. والمسحة الطبية تحدد مصير اللاعبين
سبق

أجرت عناصر فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، الخميس، مسحة طبية للتثبت من سلامتهم قبل يومين من انطلاقة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين 2020 - 2021.

من جهة ثانية كشف المغربي مروان داكوستا مدافع الاتحاد السابق، عن توصله إلى اتفاق مع النادي الغربي يمنحه فرصة العودة مجدداً في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، بعد أن غادره في فترة الانتقالات الشتوية من الموسم الماضي.

وشارك داكوستا منشوراً مع متابعيه على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، كتب فيه: "بعد أن وصلت إلى اتفاق ودي مع إدارة نادي الاتحاد، بإمكاني التفكير بالعودة من جديد للعب في السعودية، وإيجاد الدعم الجماهيري المأمول".

15 أكتوبر 2020 - 28 صفر 1442
08:17 PM

الاتحاد يسعى لإعادة "داكوستا".. والمسحة الطبية تحدد مصير اللاعبين

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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أجرت عناصر فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، الخميس، مسحة طبية للتثبت من سلامتهم قبل يومين من انطلاقة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين 2020 - 2021.

من جهة ثانية كشف المغربي مروان داكوستا مدافع الاتحاد السابق، عن توصله إلى اتفاق مع النادي الغربي يمنحه فرصة العودة مجدداً في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، بعد أن غادره في فترة الانتقالات الشتوية من الموسم الماضي.

وشارك داكوستا منشوراً مع متابعيه على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، كتب فيه: "بعد أن وصلت إلى اتفاق ودي مع إدارة نادي الاتحاد، بإمكاني التفكير بالعودة من جديد للعب في السعودية، وإيجاد الدعم الجماهيري المأمول".

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