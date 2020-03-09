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هيئة الاتصالات: المنصات الإلكترونية التعليمية والصحية.. مجاناً

للتيسير على المواطنين وتوفير البدائل الرقمية

وجّهت هيئة الاتصالات وتقنية والمعلومات شركات الاتصالات باحتساب التعرفة المجانية للمنصات الرقمية التعليمية والصحية المعتمدة، وذلك ضمن الجهود الهادفة لتيسير العملية التعليمية، وتوفير البدائل الرقمية للاستفادة من الخدمات الصحية وفقاً للمسؤولية الاجتماعية لشركات الاتصالات، وذلك خلال الفترة الحالية؛ مثمنةً دور شركات الاتصالات في تفعيل هذا التوجيه، وحرصها في التكامل مع الجهات المعنية لتسريع الوصول للخدمات عبر الحلول والبدائل الرقمية.

وتضمّنت المنصات التعليمية المدرجة ضمن التعرفة المجانية للبيانات كل من بوابة التعليم الوطنية (عين) https://ien.edu.sa/ إلى جانب منظومة التعليم الموحد http://www.vschool.sa/، حيث تحتوي المنصتان على حلول رقمية متقدمة توفر محتويات وأدوات تعليمية رقمية متطورة إلى جانب إمكانية أداء الواجبات والاختبارات المدرسية من خلالها، بالإضافة إلى توفيرها قنوات تواصل فعّالة بين الطلبة ومنسوبي المدرسة وأولياء الأمور.

كما شملت التعرفة المجانية للبيانات تطبيق (صحة) الذي يهدف إلى تسهيل الاستفادة من خدمات الاستشارات الطبية المجانية عبر الأجهزة الذكية، للحالات التي قد لا تستدعي الذهاب إلى المراكز الصحية.

هيئة الاتصالات وتقنية والمعلومات فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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هيئة الاتصالات: المنصات الإلكترونية التعليمية والصحية.. مجاناً
سبق

وجّهت هيئة الاتصالات وتقنية والمعلومات شركات الاتصالات باحتساب التعرفة المجانية للمنصات الرقمية التعليمية والصحية المعتمدة، وذلك ضمن الجهود الهادفة لتيسير العملية التعليمية، وتوفير البدائل الرقمية للاستفادة من الخدمات الصحية وفقاً للمسؤولية الاجتماعية لشركات الاتصالات، وذلك خلال الفترة الحالية؛ مثمنةً دور شركات الاتصالات في تفعيل هذا التوجيه، وحرصها في التكامل مع الجهات المعنية لتسريع الوصول للخدمات عبر الحلول والبدائل الرقمية.

وتضمّنت المنصات التعليمية المدرجة ضمن التعرفة المجانية للبيانات كل من بوابة التعليم الوطنية (عين) https://ien.edu.sa/ إلى جانب منظومة التعليم الموحد http://www.vschool.sa/، حيث تحتوي المنصتان على حلول رقمية متقدمة توفر محتويات وأدوات تعليمية رقمية متطورة إلى جانب إمكانية أداء الواجبات والاختبارات المدرسية من خلالها، بالإضافة إلى توفيرها قنوات تواصل فعّالة بين الطلبة ومنسوبي المدرسة وأولياء الأمور.

كما شملت التعرفة المجانية للبيانات تطبيق (صحة) الذي يهدف إلى تسهيل الاستفادة من خدمات الاستشارات الطبية المجانية عبر الأجهزة الذكية، للحالات التي قد لا تستدعي الذهاب إلى المراكز الصحية.

09 مارس 2020 - 14 رجب 1441
04:53 PM

هيئة الاتصالات: المنصات الإلكترونية التعليمية والصحية.. مجاناً

للتيسير على المواطنين وتوفير البدائل الرقمية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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وجّهت هيئة الاتصالات وتقنية والمعلومات شركات الاتصالات باحتساب التعرفة المجانية للمنصات الرقمية التعليمية والصحية المعتمدة، وذلك ضمن الجهود الهادفة لتيسير العملية التعليمية، وتوفير البدائل الرقمية للاستفادة من الخدمات الصحية وفقاً للمسؤولية الاجتماعية لشركات الاتصالات، وذلك خلال الفترة الحالية؛ مثمنةً دور شركات الاتصالات في تفعيل هذا التوجيه، وحرصها في التكامل مع الجهات المعنية لتسريع الوصول للخدمات عبر الحلول والبدائل الرقمية.

وتضمّنت المنصات التعليمية المدرجة ضمن التعرفة المجانية للبيانات كل من بوابة التعليم الوطنية (عين) https://ien.edu.sa/ إلى جانب منظومة التعليم الموحد http://www.vschool.sa/، حيث تحتوي المنصتان على حلول رقمية متقدمة توفر محتويات وأدوات تعليمية رقمية متطورة إلى جانب إمكانية أداء الواجبات والاختبارات المدرسية من خلالها، بالإضافة إلى توفيرها قنوات تواصل فعّالة بين الطلبة ومنسوبي المدرسة وأولياء الأمور.

كما شملت التعرفة المجانية للبيانات تطبيق (صحة) الذي يهدف إلى تسهيل الاستفادة من خدمات الاستشارات الطبية المجانية عبر الأجهزة الذكية، للحالات التي قد لا تستدعي الذهاب إلى المراكز الصحية.

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