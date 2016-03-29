النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 541 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 357 خلال الـ24 ساعة الماضية

إيداع قرابة الثلاثة ملايين ريال مكافآت الطلاب والطالبات بتعليم سراة عبيدة

لطلاب مدارس التحفيظ وأبناء وبنات المعلمين المتوفين وطلاب وطالبات القرى النائية

اعتمد مدير التعليم في محافظة سراة عبيدة الدكتور حسن العلكمي، صرف مكافآت الطلاب والطالبات لشهر رجب من العام الدراسي الحالي 1442، بمبلغ (2,709,050,00) ريالًا، تُمثل مكافآت وإعانات الطلاب والطالبات في مدارس تحفيظ القرآن الكريم، وأبناء وبنات المعلمين المتوفين، وطلاب وطالبات القرى النائية.

وكانت إدارة الشؤون المالية بالتعاون مع إدارة خدمات الطلاب، قد أتمت إيداع المبالغ في حسابات أولياء أمور المستفيدين، بعد استكمال مسيرات الصرف اللازمة، ودعت الطلاب والطالبات وأولياء الأمور إلى مراجعة حساباتهم البنكية وتنشيطها لمن لم يصله الإيداع.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
إيداع قرابة الثلاثة ملايين ريال مكافآت الطلاب والطالبات بتعليم سراة عبيدة
سبق

اعتمد مدير التعليم في محافظة سراة عبيدة الدكتور حسن العلكمي، صرف مكافآت الطلاب والطالبات لشهر رجب من العام الدراسي الحالي 1442، بمبلغ (2,709,050,00) ريالًا، تُمثل مكافآت وإعانات الطلاب والطالبات في مدارس تحفيظ القرآن الكريم، وأبناء وبنات المعلمين المتوفين، وطلاب وطالبات القرى النائية.

وكانت إدارة الشؤون المالية بالتعاون مع إدارة خدمات الطلاب، قد أتمت إيداع المبالغ في حسابات أولياء أمور المستفيدين، بعد استكمال مسيرات الصرف اللازمة، ودعت الطلاب والطالبات وأولياء الأمور إلى مراجعة حساباتهم البنكية وتنشيطها لمن لم يصله الإيداع.

29 مارس 2021 - 16 شعبان 1442
01:20 PM
اخر تعديل
29 مارس 2021 - 16 شعبان 1442
04:42 PM

إيداع قرابة الثلاثة ملايين ريال مكافآت الطلاب والطالبات بتعليم سراة عبيدة

لطلاب مدارس التحفيظ وأبناء وبنات المعلمين المتوفين وطلاب وطالبات القرى النائية

A A A
علي حفول - سراة عبيدة
0
1,167

اعتمد مدير التعليم في محافظة سراة عبيدة الدكتور حسن العلكمي، صرف مكافآت الطلاب والطالبات لشهر رجب من العام الدراسي الحالي 1442، بمبلغ (2,709,050,00) ريالًا، تُمثل مكافآت وإعانات الطلاب والطالبات في مدارس تحفيظ القرآن الكريم، وأبناء وبنات المعلمين المتوفين، وطلاب وطالبات القرى النائية.

وكانت إدارة الشؤون المالية بالتعاون مع إدارة خدمات الطلاب، قد أتمت إيداع المبالغ في حسابات أولياء أمور المستفيدين، بعد استكمال مسيرات الصرف اللازمة، ودعت الطلاب والطالبات وأولياء الأمور إلى مراجعة حساباتهم البنكية وتنشيطها لمن لم يصله الإيداع.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
10,634
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
12,667
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
29,718
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
30,917

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

رمضان.. شهر الإسراف!!

رمضان.. شهر الإسراف!!

غسان محمد عسيلان
إنسان مع الحيوانات فقط..!

إنسان مع الحيوانات فقط..!

مها الجبر
أنسنة العمل الحكومي

أنسنة العمل الحكومي

يحيى فقيهي
مشاهير السناب والجهات الحكومية

مشاهير السناب والجهات الحكومية

عبدالرحمن المرشد
المبادرة السعودية طوق نجاة لليمن

المبادرة السعودية طوق نجاة لليمن

علي آل شرمة
تأجيل الدراسة برمضان

تأجيل الدراسة برمضان

أحمد عجب
التعليم واستنهاض القيم

التعليم واستنهاض القيم

ماجد البريكان
الحوثي لا يملك قراره

الحوثي لا يملك قراره

عبدالمحسن الحارثي
تعليمنا العام القادم.. كيف سيكون؟!

تعليمنا العام القادم.. كيف سيكون؟!

غسان محمد عسيلان
حكاية مهند.. واحترام الآخر

حكاية مهند.. واحترام الآخر

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة