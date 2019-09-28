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"بلومبيرج" عن السياحة السعودية: ستجذب الاستثمارات وتوفر الوظائف وتطور الاقتصاد

الخطيب: نشجع القطاع الخاص والمستثمر على استكشاف مقدار الفرص الهائل

نشرت وكالة "بلومبيرغ" الإخبارية الأمريكية تقريرًا مطولًا عن السياحة في السعودية بمناسبة السماح بالتأشيرات السياحية إلى المملكة، أعد التقرير الإعلامية زينب فتاح، وفيفيان نيريم، وسارة القثامي.

وقد جاء في التقرير تصريح لرئيس الهيئة السعودية للسياحة والتراث الوطني أحمد الخطيب؛ ذكر فيه أن السعودية تخطط لجذب الزوار والسياح والمصطافين بما يمكن أن يساعد في تطوير الاقتصاد السعودي بعيدًا عن الاعتماد الكلي على النفط.

وقال الخطيب: إن الحكومة تستهدف 64 مليون زيارة بحلول عام 2022 و100 مليون سنويّاً بحلول عام 2030، على الرغم من أن هذا يشمل كلًّا من السياح المحليين والأجانب.

وأضاف الخطيب أن النساء الأجنبيات لن يضطررن إلى ارتداء العباءة على الرغم من أنه سيتم إبلاغهن بارتداء "ملابس محتشمة".

وفتحت السعودية طلبات الحصول على تأشيرات سياحية عبر الإنترنت لمواطني 49 دولة، بينما يمكن للآخرين التقديم في السفارات والقنصليات في الخارج.

وذكر التقرير كذلك أن المملكة العربية السعودية منذ فترة طويلة كانت تصدر تأشيرات دخول فقط لرحلات العمل أو الحج أو الزيارات، وتعهدت الدولة مؤخراً بتطوير قطاع السياحة كجزء من خطة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لرؤية ٢٠٣٠ للتحول الاقتصادي.

ويقول المسؤولون السعوديون: إن السياحة قطاع غير نفطي واعد يمكن أن يساعد في جلب الاستثمارات إلى الوطن، وجلب نوع جديد من الإنفاق الأجنبي.

ووفقاً لـ"بلومبيرج": قال الخطيب: "نحن نشجع القطاع الخاص والمستثمر على المجيء واستكشاف مقدار الفرص الهائل"، مشيرًا إلى تفاصيل خطط توسيع طاقة المطارات، وإضافة مئات الآلاف من غرف الفنادق وتطوير عروض المطاعم وأنماط المعيشة.

وقالت "بلومبيرج": لقد قامت السعودية بالفعل بعدد من التغييرات على مدى السنوات القليلة الماضية، وقد سُرّ بعضٌ من السعوديين بهذا التحول. وقالت نجود فهد، مدوّنة سفر تبلغ من العمر 28 عامًا: "يمكنني أن أتخيل عدد فرص العمل المتاحة في قطاع السياحة، بالإضافة إلى الغذاء والتجزئة، سيتم إثراء المجتمع بكل تنوع الأشخاص القادمين من جميع أنحاء العالم بثقافتهم ولغتهم".


والتأشيرات السياحية الجديدة ستجتذب المزيد من المسافرين المغامرين، وخاصة أولئك الذين يرغبون في زيارة الجزر البكر، أو رؤية المواقع التاريخية غير المعروفة، أو استكشاف ثقافة يُساء فهمها.


وقال المرشد السياحي وائل الخالد، 34 عاماً: إنه غالباً ما يتلقّى استفسارات من الأجانب حول الصور التي ينشرها على إنستغرام والتي تعرض الشواطئ التي لم تمسّها التضاريس الجبلية في منطقته الشمالية في تبوك، بحسب "بلومبيرج".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"بلومبيرج" عن السياحة السعودية: ستجذب الاستثمارات وتوفر الوظائف وتطور الاقتصاد
سبق

نشرت وكالة "بلومبيرغ" الإخبارية الأمريكية تقريرًا مطولًا عن السياحة في السعودية بمناسبة السماح بالتأشيرات السياحية إلى المملكة، أعد التقرير الإعلامية زينب فتاح، وفيفيان نيريم، وسارة القثامي.

وقد جاء في التقرير تصريح لرئيس الهيئة السعودية للسياحة والتراث الوطني أحمد الخطيب؛ ذكر فيه أن السعودية تخطط لجذب الزوار والسياح والمصطافين بما يمكن أن يساعد في تطوير الاقتصاد السعودي بعيدًا عن الاعتماد الكلي على النفط.

وقال الخطيب: إن الحكومة تستهدف 64 مليون زيارة بحلول عام 2022 و100 مليون سنويّاً بحلول عام 2030، على الرغم من أن هذا يشمل كلًّا من السياح المحليين والأجانب.

وأضاف الخطيب أن النساء الأجنبيات لن يضطررن إلى ارتداء العباءة على الرغم من أنه سيتم إبلاغهن بارتداء "ملابس محتشمة".

وفتحت السعودية طلبات الحصول على تأشيرات سياحية عبر الإنترنت لمواطني 49 دولة، بينما يمكن للآخرين التقديم في السفارات والقنصليات في الخارج.

وذكر التقرير كذلك أن المملكة العربية السعودية منذ فترة طويلة كانت تصدر تأشيرات دخول فقط لرحلات العمل أو الحج أو الزيارات، وتعهدت الدولة مؤخراً بتطوير قطاع السياحة كجزء من خطة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لرؤية ٢٠٣٠ للتحول الاقتصادي.

ويقول المسؤولون السعوديون: إن السياحة قطاع غير نفطي واعد يمكن أن يساعد في جلب الاستثمارات إلى الوطن، وجلب نوع جديد من الإنفاق الأجنبي.

ووفقاً لـ"بلومبيرج": قال الخطيب: "نحن نشجع القطاع الخاص والمستثمر على المجيء واستكشاف مقدار الفرص الهائل"، مشيرًا إلى تفاصيل خطط توسيع طاقة المطارات، وإضافة مئات الآلاف من غرف الفنادق وتطوير عروض المطاعم وأنماط المعيشة.

وقالت "بلومبيرج": لقد قامت السعودية بالفعل بعدد من التغييرات على مدى السنوات القليلة الماضية، وقد سُرّ بعضٌ من السعوديين بهذا التحول. وقالت نجود فهد، مدوّنة سفر تبلغ من العمر 28 عامًا: "يمكنني أن أتخيل عدد فرص العمل المتاحة في قطاع السياحة، بالإضافة إلى الغذاء والتجزئة، سيتم إثراء المجتمع بكل تنوع الأشخاص القادمين من جميع أنحاء العالم بثقافتهم ولغتهم".


والتأشيرات السياحية الجديدة ستجتذب المزيد من المسافرين المغامرين، وخاصة أولئك الذين يرغبون في زيارة الجزر البكر، أو رؤية المواقع التاريخية غير المعروفة، أو استكشاف ثقافة يُساء فهمها.


وقال المرشد السياحي وائل الخالد، 34 عاماً: إنه غالباً ما يتلقّى استفسارات من الأجانب حول الصور التي ينشرها على إنستغرام والتي تعرض الشواطئ التي لم تمسّها التضاريس الجبلية في منطقته الشمالية في تبوك، بحسب "بلومبيرج".

28 سبتمبر 2019 - 29 محرّم 1441
02:21 PM
اخر تعديل
28 سبتمبر 2019 - 29 محرّم 1441
04:16 PM

"بلومبيرج" عن السياحة السعودية: ستجذب الاستثمارات وتوفر الوظائف وتطور الاقتصاد

الخطيب: نشجع القطاع الخاص والمستثمر على استكشاف مقدار الفرص الهائل

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شقران الرشيدي - الرياض
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نشرت وكالة "بلومبيرغ" الإخبارية الأمريكية تقريرًا مطولًا عن السياحة في السعودية بمناسبة السماح بالتأشيرات السياحية إلى المملكة، أعد التقرير الإعلامية زينب فتاح، وفيفيان نيريم، وسارة القثامي.

وقد جاء في التقرير تصريح لرئيس الهيئة السعودية للسياحة والتراث الوطني أحمد الخطيب؛ ذكر فيه أن السعودية تخطط لجذب الزوار والسياح والمصطافين بما يمكن أن يساعد في تطوير الاقتصاد السعودي بعيدًا عن الاعتماد الكلي على النفط.

وقال الخطيب: إن الحكومة تستهدف 64 مليون زيارة بحلول عام 2022 و100 مليون سنويّاً بحلول عام 2030، على الرغم من أن هذا يشمل كلًّا من السياح المحليين والأجانب.

وأضاف الخطيب أن النساء الأجنبيات لن يضطررن إلى ارتداء العباءة على الرغم من أنه سيتم إبلاغهن بارتداء "ملابس محتشمة".

وفتحت السعودية طلبات الحصول على تأشيرات سياحية عبر الإنترنت لمواطني 49 دولة، بينما يمكن للآخرين التقديم في السفارات والقنصليات في الخارج.

وذكر التقرير كذلك أن المملكة العربية السعودية منذ فترة طويلة كانت تصدر تأشيرات دخول فقط لرحلات العمل أو الحج أو الزيارات، وتعهدت الدولة مؤخراً بتطوير قطاع السياحة كجزء من خطة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لرؤية ٢٠٣٠ للتحول الاقتصادي.

ويقول المسؤولون السعوديون: إن السياحة قطاع غير نفطي واعد يمكن أن يساعد في جلب الاستثمارات إلى الوطن، وجلب نوع جديد من الإنفاق الأجنبي.

ووفقاً لـ"بلومبيرج": قال الخطيب: "نحن نشجع القطاع الخاص والمستثمر على المجيء واستكشاف مقدار الفرص الهائل"، مشيرًا إلى تفاصيل خطط توسيع طاقة المطارات، وإضافة مئات الآلاف من غرف الفنادق وتطوير عروض المطاعم وأنماط المعيشة.

وقالت "بلومبيرج": لقد قامت السعودية بالفعل بعدد من التغييرات على مدى السنوات القليلة الماضية، وقد سُرّ بعضٌ من السعوديين بهذا التحول. وقالت نجود فهد، مدوّنة سفر تبلغ من العمر 28 عامًا: "يمكنني أن أتخيل عدد فرص العمل المتاحة في قطاع السياحة، بالإضافة إلى الغذاء والتجزئة، سيتم إثراء المجتمع بكل تنوع الأشخاص القادمين من جميع أنحاء العالم بثقافتهم ولغتهم".


والتأشيرات السياحية الجديدة ستجتذب المزيد من المسافرين المغامرين، وخاصة أولئك الذين يرغبون في زيارة الجزر البكر، أو رؤية المواقع التاريخية غير المعروفة، أو استكشاف ثقافة يُساء فهمها.


وقال المرشد السياحي وائل الخالد، 34 عاماً: إنه غالباً ما يتلقّى استفسارات من الأجانب حول الصور التي ينشرها على إنستغرام والتي تعرض الشواطئ التي لم تمسّها التضاريس الجبلية في منطقته الشمالية في تبوك، بحسب "بلومبيرج".

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