النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الخيّال": عهد الملك سلمان شهد نقلات غير مسبوقة في حقوق الإنسان

هنّأ القيادة بالذكرى السابعة للبيعة

أكد نائب رئيس هيئة حقوق الإنسان عبدالعزيز بن عبدالله الخيّال أن الذكرى السابعة لبيعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، تحلّ والمملكة تعيش مرحلة مختلفة ونقلة نوعية في كل المجالات، مستمدةً ذلك من مشروعها الوطني الرائد والمتفرد رؤية المملكة 2030، الذي يستهدف وضع بلادنا في مصافِ الدول المتقدمة، وقد بتنا نستشعر ذلك واقعاً ملموساً في قطاعات عديدة، مشددًا على أن الشعار الذي رفعه مهندس الرؤية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان حين قال "طموحنا عنان السماء" بات الشعار الملهم في تنفيذ خطط وبرامج الرؤية.

ورفع التبريكات والتهاني إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد -حفظهما الله- وللشعب السعودي بهذه المناسبة العظيمة، مستذكراً ما تحقق من منجزاتٍ عظيمةٍ وتطوراتٍ متلاحقةٍ في عهده الميمون، شملت كل الأصعدة خصوصاً ما يتعلق بمجال حماية حقوق الإنسان.

وقال "الخيّال" إن "الشعب السعودي ليفخر بما حققه الملك سلمان بن عبدالعزيز كقائدٍ فذّ وضع بصمته ليس داخل المملكة فحسب بل على المستويين الإقليمي والدولي من خلال الموقع الريادي الذي باتت تشغله المملكة على الخارطة العالمية، وقيادتها وتبنيها للعديد من المبادرات، مؤكدًا أن المملكة في ظل توجيهاته، وقيادة سمو ولي العهد - حفظهما الله ـ اتخذت إجراءات غير مسبوقة في مجال حقوق الإنسان، أحدثت تغييرًا جذريًا في هذا الملف، ارتقت على إثره المملكة في تصنيف مؤشرات حقوق الإنسان، والتي من ضمنها التقدم المُحرز في تصنيف مؤشر مكافحة الاتجار بالأشخاص الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية، وتقرير البنك الدولي الذي صنف المملكة كأكثر دولة تقدماً وإصلاحاً بين (190) دولة حول العالم، في مجال تمكين المرأة وحفظ حقوقها وذلك وفقاً لتقريره "المرأة، أنشطة الأعمال، والقانون 2020". وكل هذا التقدم لم يكن ليحدث لولا توفيق الله سبحانه وتعالى ثم الخطوات الإصلاحية الرائدة التي تبنتها القيادة الحكيمة".

وشدّد "الخيّال" على أن حقوق الإنسان شهدت في هذا العهد الزاهر أكثر من 90 قراراً إصلاحياً، نال مجال تمكين المرأة وحفظ حقوقها النصيب الأوفر منها، والتي شملت أيضاً الطفل وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة وغيرهم، موضحًا أن هذا العام شهد عدداً من القرارات ذات الصلة المباشرة بحقوق الإنسان.

وفي ختام حديثه أكد "الخيّال" أن مسيرة المملكة الإصلاحية تمضي قدماً لتحقيق التنمية المستدامة والرفاهية للمواطن، وأن الهيئة متحفزة بتوجيهات القيادة الرشيدة لتحقيق هدفها المنشود لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها وفقاً للمعايير الدولية ونشر الوعي بها، والإسهام في ضمان تطبيق ذلك في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية مع الحرص على بلوغ أفضل المستويات في هذا المجال.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
"الخيّال": عهد الملك سلمان شهد نقلات غير مسبوقة في حقوق الإنسان
سبق

أكد نائب رئيس هيئة حقوق الإنسان عبدالعزيز بن عبدالله الخيّال أن الذكرى السابعة لبيعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، تحلّ والمملكة تعيش مرحلة مختلفة ونقلة نوعية في كل المجالات، مستمدةً ذلك من مشروعها الوطني الرائد والمتفرد رؤية المملكة 2030، الذي يستهدف وضع بلادنا في مصافِ الدول المتقدمة، وقد بتنا نستشعر ذلك واقعاً ملموساً في قطاعات عديدة، مشددًا على أن الشعار الذي رفعه مهندس الرؤية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان حين قال "طموحنا عنان السماء" بات الشعار الملهم في تنفيذ خطط وبرامج الرؤية.

ورفع التبريكات والتهاني إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد -حفظهما الله- وللشعب السعودي بهذه المناسبة العظيمة، مستذكراً ما تحقق من منجزاتٍ عظيمةٍ وتطوراتٍ متلاحقةٍ في عهده الميمون، شملت كل الأصعدة خصوصاً ما يتعلق بمجال حماية حقوق الإنسان.

وقال "الخيّال" إن "الشعب السعودي ليفخر بما حققه الملك سلمان بن عبدالعزيز كقائدٍ فذّ وضع بصمته ليس داخل المملكة فحسب بل على المستويين الإقليمي والدولي من خلال الموقع الريادي الذي باتت تشغله المملكة على الخارطة العالمية، وقيادتها وتبنيها للعديد من المبادرات، مؤكدًا أن المملكة في ظل توجيهاته، وقيادة سمو ولي العهد - حفظهما الله ـ اتخذت إجراءات غير مسبوقة في مجال حقوق الإنسان، أحدثت تغييرًا جذريًا في هذا الملف، ارتقت على إثره المملكة في تصنيف مؤشرات حقوق الإنسان، والتي من ضمنها التقدم المُحرز في تصنيف مؤشر مكافحة الاتجار بالأشخاص الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية، وتقرير البنك الدولي الذي صنف المملكة كأكثر دولة تقدماً وإصلاحاً بين (190) دولة حول العالم، في مجال تمكين المرأة وحفظ حقوقها وذلك وفقاً لتقريره "المرأة، أنشطة الأعمال، والقانون 2020". وكل هذا التقدم لم يكن ليحدث لولا توفيق الله سبحانه وتعالى ثم الخطوات الإصلاحية الرائدة التي تبنتها القيادة الحكيمة".

وشدّد "الخيّال" على أن حقوق الإنسان شهدت في هذا العهد الزاهر أكثر من 90 قراراً إصلاحياً، نال مجال تمكين المرأة وحفظ حقوقها النصيب الأوفر منها، والتي شملت أيضاً الطفل وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة وغيرهم، موضحًا أن هذا العام شهد عدداً من القرارات ذات الصلة المباشرة بحقوق الإنسان.

وفي ختام حديثه أكد "الخيّال" أن مسيرة المملكة الإصلاحية تمضي قدماً لتحقيق التنمية المستدامة والرفاهية للمواطن، وأن الهيئة متحفزة بتوجيهات القيادة الرشيدة لتحقيق هدفها المنشود لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها وفقاً للمعايير الدولية ونشر الوعي بها، والإسهام في ضمان تطبيق ذلك في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية مع الحرص على بلوغ أفضل المستويات في هذا المجال.

08 نوفمبر 2021 - 3 ربيع الآخر 1443
04:56 PM

"الخيّال": عهد الملك سلمان شهد نقلات غير مسبوقة في حقوق الإنسان

هنّأ القيادة بالذكرى السابعة للبيعة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
655

أكد نائب رئيس هيئة حقوق الإنسان عبدالعزيز بن عبدالله الخيّال أن الذكرى السابعة لبيعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، تحلّ والمملكة تعيش مرحلة مختلفة ونقلة نوعية في كل المجالات، مستمدةً ذلك من مشروعها الوطني الرائد والمتفرد رؤية المملكة 2030، الذي يستهدف وضع بلادنا في مصافِ الدول المتقدمة، وقد بتنا نستشعر ذلك واقعاً ملموساً في قطاعات عديدة، مشددًا على أن الشعار الذي رفعه مهندس الرؤية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان حين قال "طموحنا عنان السماء" بات الشعار الملهم في تنفيذ خطط وبرامج الرؤية.

ورفع التبريكات والتهاني إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد -حفظهما الله- وللشعب السعودي بهذه المناسبة العظيمة، مستذكراً ما تحقق من منجزاتٍ عظيمةٍ وتطوراتٍ متلاحقةٍ في عهده الميمون، شملت كل الأصعدة خصوصاً ما يتعلق بمجال حماية حقوق الإنسان.

وقال "الخيّال" إن "الشعب السعودي ليفخر بما حققه الملك سلمان بن عبدالعزيز كقائدٍ فذّ وضع بصمته ليس داخل المملكة فحسب بل على المستويين الإقليمي والدولي من خلال الموقع الريادي الذي باتت تشغله المملكة على الخارطة العالمية، وقيادتها وتبنيها للعديد من المبادرات، مؤكدًا أن المملكة في ظل توجيهاته، وقيادة سمو ولي العهد - حفظهما الله ـ اتخذت إجراءات غير مسبوقة في مجال حقوق الإنسان، أحدثت تغييرًا جذريًا في هذا الملف، ارتقت على إثره المملكة في تصنيف مؤشرات حقوق الإنسان، والتي من ضمنها التقدم المُحرز في تصنيف مؤشر مكافحة الاتجار بالأشخاص الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية، وتقرير البنك الدولي الذي صنف المملكة كأكثر دولة تقدماً وإصلاحاً بين (190) دولة حول العالم، في مجال تمكين المرأة وحفظ حقوقها وذلك وفقاً لتقريره "المرأة، أنشطة الأعمال، والقانون 2020". وكل هذا التقدم لم يكن ليحدث لولا توفيق الله سبحانه وتعالى ثم الخطوات الإصلاحية الرائدة التي تبنتها القيادة الحكيمة".

وشدّد "الخيّال" على أن حقوق الإنسان شهدت في هذا العهد الزاهر أكثر من 90 قراراً إصلاحياً، نال مجال تمكين المرأة وحفظ حقوقها النصيب الأوفر منها، والتي شملت أيضاً الطفل وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة وغيرهم، موضحًا أن هذا العام شهد عدداً من القرارات ذات الصلة المباشرة بحقوق الإنسان.

وفي ختام حديثه أكد "الخيّال" أن مسيرة المملكة الإصلاحية تمضي قدماً لتحقيق التنمية المستدامة والرفاهية للمواطن، وأن الهيئة متحفزة بتوجيهات القيادة الرشيدة لتحقيق هدفها المنشود لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها وفقاً للمعايير الدولية ونشر الوعي بها، والإسهام في ضمان تطبيق ذلك في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية مع الحرص على بلوغ أفضل المستويات في هذا المجال.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,234
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,035
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,116
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,185

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

إنجازات قائد استثنائي

إنجازات قائد استثنائي

ماجد البريكان
في معنى أن تكون حرًّا

في معنى أن تكون حرًّا

مها الجبر
العُهر السياسي والمدلل

العُهر السياسي والمدلل

عبدالرحمن القحطاني
7 سنوات عامرة بالعطاء والنماء

7 سنوات عامرة بالعطاء والنماء

علي آل شرمة
أما آن لإعلامنا أن يتسعود؟

أما آن لإعلامنا أن يتسعود؟

بندر مغرم الشهري
التحليل العقاري والتضليل..!

التحليل العقاري والتضليل..!

عبدالرحمن المرشد
قرداحي.. وقصة الذئب

قرداحي.. وقصة الذئب

ماجد البريكان
أحمق من.. "وزير"

أحمق من.. "وزير"

مها الجبر
"ما فينا" نتحمل "هيك" تصرفات

"ما فينا" نتحمل "هيك" تصرفات

حسن آل عمير
الصحافي.. وكاريزما المذيع..!

الصحافي.. وكاريزما المذيع..!

ماجد الحربي
"قرداحي" يستعين بصديق السوء

"قرداحي" يستعين بصديق السوء

علي آل شرمة
هل هناك خطر من المُفترسات؟

هل هناك خطر من المُفترسات؟

عبدالمحسن الحارثي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة