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بهدف "العبسي".. الأخضر الشاب يكسب ودية تنزانيا

في إطار برنامج الإعداد لكأس آسيا

كسب المنتخب السعودي تحت 19 عامًا لكرة القدم ضيفه منتخب تنزانيا بهدف دون مقابل، في المباراة- الودية - التي جمعتهما مساء اليوم الاثنين على ملعب الأمير محمد بن فهد، ضمن ختام المعسكر الإعدادي في مدينة الدمام، والذي جاء في إطار برنامج الإعداد لكأس آسيا تحت 19 عامًا 2020.

وجاء هدف "الأخضر" عن طريق لاعب خط الوسط خليل العبسي في الدقيقة 58 من مجريات المباراة.

ودخل المدير الفني صالح المحمدي اللقاء بقائمة مكونة من: عبدالرحمن الصانبي في حراسة المرمى، ومحمد الدوسري، وجهاد ذكري، ونواف المطيري، ومحمد العوفي، وباسل السيالي، وعوض الناشري، وطلال الجمعة، ومشعل محمد، وهزاع الغامدي، وهيثم عسيري.

يُذكر أن الأخضر يأتي في المجموعة "الثالثة" ضمن بطولة كأس آسيا تحت 19 عامًا 2020 في أوزبكستان والمؤهلة لكأس العالم تحت 20 عامًا 2021 في إندونيسيا، وإلى جواره منتخبات أستراليا، وفيتنام، ولاوس.

المنتخب السعودي الدمام

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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بهدف "العبسي".. الأخضر الشاب يكسب ودية تنزانيا
سبق

كسب المنتخب السعودي تحت 19 عامًا لكرة القدم ضيفه منتخب تنزانيا بهدف دون مقابل، في المباراة- الودية - التي جمعتهما مساء اليوم الاثنين على ملعب الأمير محمد بن فهد، ضمن ختام المعسكر الإعدادي في مدينة الدمام، والذي جاء في إطار برنامج الإعداد لكأس آسيا تحت 19 عامًا 2020.

وجاء هدف "الأخضر" عن طريق لاعب خط الوسط خليل العبسي في الدقيقة 58 من مجريات المباراة.

ودخل المدير الفني صالح المحمدي اللقاء بقائمة مكونة من: عبدالرحمن الصانبي في حراسة المرمى، ومحمد الدوسري، وجهاد ذكري، ونواف المطيري، ومحمد العوفي، وباسل السيالي، وعوض الناشري، وطلال الجمعة، ومشعل محمد، وهزاع الغامدي، وهيثم عسيري.

يُذكر أن الأخضر يأتي في المجموعة "الثالثة" ضمن بطولة كأس آسيا تحت 19 عامًا 2020 في أوزبكستان والمؤهلة لكأس العالم تحت 20 عامًا 2021 في إندونيسيا، وإلى جواره منتخبات أستراليا، وفيتنام، ولاوس.

14 ديسمبر 2020 - 29 ربيع الآخر 1442
07:14 PM

بهدف "العبسي".. الأخضر الشاب يكسب ودية تنزانيا

في إطار برنامج الإعداد لكأس آسيا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
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كسب المنتخب السعودي تحت 19 عامًا لكرة القدم ضيفه منتخب تنزانيا بهدف دون مقابل، في المباراة- الودية - التي جمعتهما مساء اليوم الاثنين على ملعب الأمير محمد بن فهد، ضمن ختام المعسكر الإعدادي في مدينة الدمام، والذي جاء في إطار برنامج الإعداد لكأس آسيا تحت 19 عامًا 2020.

وجاء هدف "الأخضر" عن طريق لاعب خط الوسط خليل العبسي في الدقيقة 58 من مجريات المباراة.

ودخل المدير الفني صالح المحمدي اللقاء بقائمة مكونة من: عبدالرحمن الصانبي في حراسة المرمى، ومحمد الدوسري، وجهاد ذكري، ونواف المطيري، ومحمد العوفي، وباسل السيالي، وعوض الناشري، وطلال الجمعة، ومشعل محمد، وهزاع الغامدي، وهيثم عسيري.

يُذكر أن الأخضر يأتي في المجموعة "الثالثة" ضمن بطولة كأس آسيا تحت 19 عامًا 2020 في أوزبكستان والمؤهلة لكأس العالم تحت 20 عامًا 2021 في إندونيسيا، وإلى جواره منتخبات أستراليا، وفيتنام، ولاوس.

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