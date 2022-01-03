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متحدث "الصحة" يتحدّث عن مستجدات "كورونا" في لقاء تلفزيوني الليلة

يكشف ازدياد حالات الإصابة بالفيروس.. ويحدد الإجراءات المتوقعة قريبًا

يستضيف برنامج "يا هلا"، على قناة "روتانا خليجية"، في الساعة الثامنة مساء اليوم، المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي.

ويجري مقدم البرنامج الإعلامي مفرح الشقيقي حوارًا شفافًا وصريحًا مع "العبدالعالي" من داخل المركز الوطني الصحي للقيادة والتحكم.

وسيكشف المتحدث باسم الصحة عن سبب ازدياد حالات الإصابة بفيروس "كورونا"، كما سيسلّط الضوء على الإجراءات المتوقع اتخاذها في الفترة القريبة القادمة.

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متحدث "الصحة" يتحدّث عن مستجدات "كورونا" في لقاء تلفزيوني الليلة
سبق

يستضيف برنامج "يا هلا"، على قناة "روتانا خليجية"، في الساعة الثامنة مساء اليوم، المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي.

ويجري مقدم البرنامج الإعلامي مفرح الشقيقي حوارًا شفافًا وصريحًا مع "العبدالعالي" من داخل المركز الوطني الصحي للقيادة والتحكم.

وسيكشف المتحدث باسم الصحة عن سبب ازدياد حالات الإصابة بفيروس "كورونا"، كما سيسلّط الضوء على الإجراءات المتوقع اتخاذها في الفترة القريبة القادمة.

03 يناير 2022 - 30 جمادى الأول 1443
03:32 PM

متحدث "الصحة" يتحدّث عن مستجدات "كورونا" في لقاء تلفزيوني الليلة

يكشف ازدياد حالات الإصابة بالفيروس.. ويحدد الإجراءات المتوقعة قريبًا

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هادي العصيمي - مكة المكرمة
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7,108

يستضيف برنامج "يا هلا"، على قناة "روتانا خليجية"، في الساعة الثامنة مساء اليوم، المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي.

ويجري مقدم البرنامج الإعلامي مفرح الشقيقي حوارًا شفافًا وصريحًا مع "العبدالعالي" من داخل المركز الوطني الصحي للقيادة والتحكم.

وسيكشف المتحدث باسم الصحة عن سبب ازدياد حالات الإصابة بفيروس "كورونا"، كما سيسلّط الضوء على الإجراءات المتوقع اتخاذها في الفترة القريبة القادمة.

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142 مليون ..

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