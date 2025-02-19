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لم تسجل أي حالات.. رعب كورونا يدفع هذه الدولة لإغلاق المدارس

أغلقت الحدودَ مع جارتها الصين ورفضت استقبال أي وافدين منها

لا يزال فيروس كورونا، يثير قلقًا واسعًا حول العالم؛ مما يؤدي إلى قرارات استثنائية، يراها البعض أحيانًا مبالغة، لدرء أخطاره.

في ذلك السياق قالت الحكومة في منغوليا، الأربعاء: إنها ستُبقي جميع المدارس مغلقة حتى 30 مارس؛ لمنع انتشار فيروس كورونا في البلاد.

ووفق "سكاي نيوز" تَسَبّب الفيروس، الشبيه بالأنفلونزا، في وفاة أكثر من 2000 شخص في الصين، الجارة الجنوبية لمنغوليا.

ورغم أن منغوليا لم تعلن بعدُ عن أي إصابات؛ فقد أغلقت الحدود مع الصين، ورفضت استقبال أي وافدين منها.

وذكرت الحكومة المنغولية أنه مع استمرار تفشي المرض ستبقى المؤسسات التعليمية، من رياض الأطفال وحتى الجامعة، مغلقة حتى نهاية الشهر المقبل.

فيروس كورونا إغلاق المدارس منغوليا

الرئيسية/ محطات

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لم تسجل أي حالات.. رعب كورونا يدفع هذه الدولة لإغلاق المدارس
سبق

لا يزال فيروس كورونا، يثير قلقًا واسعًا حول العالم؛ مما يؤدي إلى قرارات استثنائية، يراها البعض أحيانًا مبالغة، لدرء أخطاره.

في ذلك السياق قالت الحكومة في منغوليا، الأربعاء: إنها ستُبقي جميع المدارس مغلقة حتى 30 مارس؛ لمنع انتشار فيروس كورونا في البلاد.

ووفق "سكاي نيوز" تَسَبّب الفيروس، الشبيه بالأنفلونزا، في وفاة أكثر من 2000 شخص في الصين، الجارة الجنوبية لمنغوليا.

ورغم أن منغوليا لم تعلن بعدُ عن أي إصابات؛ فقد أغلقت الحدود مع الصين، ورفضت استقبال أي وافدين منها.

وذكرت الحكومة المنغولية أنه مع استمرار تفشي المرض ستبقى المؤسسات التعليمية، من رياض الأطفال وحتى الجامعة، مغلقة حتى نهاية الشهر المقبل.

19 فبراير 2020 - 25 جمادى الآخر 1441
11:24 AM

لم تسجل أي حالات.. رعب كورونا يدفع هذه الدولة لإغلاق المدارس

أغلقت الحدودَ مع جارتها الصين ورفضت استقبال أي وافدين منها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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لا يزال فيروس كورونا، يثير قلقًا واسعًا حول العالم؛ مما يؤدي إلى قرارات استثنائية، يراها البعض أحيانًا مبالغة، لدرء أخطاره.

في ذلك السياق قالت الحكومة في منغوليا، الأربعاء: إنها ستُبقي جميع المدارس مغلقة حتى 30 مارس؛ لمنع انتشار فيروس كورونا في البلاد.

ووفق "سكاي نيوز" تَسَبّب الفيروس، الشبيه بالأنفلونزا، في وفاة أكثر من 2000 شخص في الصين، الجارة الجنوبية لمنغوليا.

ورغم أن منغوليا لم تعلن بعدُ عن أي إصابات؛ فقد أغلقت الحدود مع الصين، ورفضت استقبال أي وافدين منها.

وذكرت الحكومة المنغولية أنه مع استمرار تفشي المرض ستبقى المؤسسات التعليمية، من رياض الأطفال وحتى الجامعة، مغلقة حتى نهاية الشهر المقبل.

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