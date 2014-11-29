الأرصاد: سحب رعدية ورياح نشطة على نجران
تؤدي إلى تدنٍ للرؤية والحالة تستمر حتى 8 مساءً
نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من سحب رعدية على منطقة نجران، تصحب بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدني مدى الرؤية.
وأوضحت الهيئة أن التنبيه يشمل مدينة نجران، ومحافظات: بدر الجنوب، وحبونا، وثار، ويدمة، ويستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الثامنة مساءً.
الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة
نجران
الأرصاد: سحب رعدية ورياح نشطة على نجران
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2020-11-29
نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من سحب رعدية على منطقة نجران، تصحب بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدني مدى الرؤية.
وأوضحت الهيئة أن التنبيه يشمل مدينة نجران، ومحافظات: بدر الجنوب، وحبونا، وثار، ويدمة، ويستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الثامنة مساءً.
29 نوفمبر 2020 - 14 ربيع الآخر 1442
09:53 AM
الأرصاد: سحب رعدية ورياح نشطة على نجران
تؤدي إلى تدنٍ للرؤية والحالة تستمر حتى 8 مساءً
نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من سحب رعدية على منطقة نجران، تصحب بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدني مدى الرؤية.
وأوضحت الهيئة أن التنبيه يشمل مدينة نجران، ومحافظات: بدر الجنوب، وحبونا، وثار، ويدمة، ويستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الثامنة مساءً.