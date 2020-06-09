"الصحة" تتوقع ارتفاع إصابات ووفيات كورونا خلال الأيام المقبلة

في المؤتمر الصحفي اليوم

أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي في المؤتمر الصحفي، اليوم، أنه يتوقع ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا خلال الأيام المقبلة.

‏وقال متحدث ‫وزارة الصحة: نتوقع ارتفاع الإصابات والوفيات بفيروس ‫كورونا خلال الأيام المقبلة.

وأعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء 09 يونيو 2020، تسجيل 3288 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد ليصبح الإجمالي 108571 حالة.