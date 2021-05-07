كورونا.. بلجيكا تسجل 3518 إصابة جديدة و525 حالة بكوريا الجنوبية

خلال الـ24 ساعة الماضية

سجلت بلجيكا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 3518 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و38 وفاة.

وذكرت السلطات الصحية البلجيكية أن إجمالي الإصابات في البلاد ارتفع إلى 1007264 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 24444 وفاة.

كوريا الجنوبية

سجلت كوريا الجنوبية خلال الـ24 ساعة الماضية، 525 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و9 وفيات.

وأوضحت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 126.044 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1860 حالة وفاة.