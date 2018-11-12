النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

إيداع 199 مليون ريال مساعدات مقطوعة لـ15 ألف مستفيد من الضمان

تمثل مجموعة من الحالات التي كانت على قوائم الانتظار واستوفت أهلية الاستحقاق

أودعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أمس الأحد، دفعة جديدة من برنامج المساعدات المقطوعة لعدد من مستفيدي الضمان الاجتماعي. وقال وكيل الوزارة للضمان الاجتماعي الدكتور إبراهيم بن محمد الشافي: "إن إجمالي المبالغ المالية التي تم إيداعها للمستفيدين من البرنامج بلغت 199.992.451 ريالا".

وبيّن أن عدد الحالات التي تم إيداع مبلغ الدعم المالي لها لبرنامج المساعدات المقطوعة، بلغ 15.415 حالة، تمثل مجموعة من الحالات التي كانت على قوائم الانتظار واستوفت أهلية الاستحقاق للمساعدة. وأوضح وكيل الوزارة للضمان الاجتماعي، أن الوزارة تودع مبالغ المساعدات المقطوعة في الحسابات البنكية للمستفيدين بشكل مباشر.

كما أكد الدكتور "الشافي"، أن برنامج المساعدات المقطوعة يأتي ضمن البرامج المساندة التي تقدّمها وكالة الضمان الاجتماعي؛ بهدف تحسين الظروف المعيشية لذوي الدخل المحدود، الذين يمثل مستفيدو الضمان الاجتماعي النسبة الكبرى منهم.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
إيداع 199 مليون ريال مساعدات مقطوعة لـ15 ألف مستفيد من الضمان
سبق

أودعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أمس الأحد، دفعة جديدة من برنامج المساعدات المقطوعة لعدد من مستفيدي الضمان الاجتماعي. وقال وكيل الوزارة للضمان الاجتماعي الدكتور إبراهيم بن محمد الشافي: "إن إجمالي المبالغ المالية التي تم إيداعها للمستفيدين من البرنامج بلغت 199.992.451 ريالا".

وبيّن أن عدد الحالات التي تم إيداع مبلغ الدعم المالي لها لبرنامج المساعدات المقطوعة، بلغ 15.415 حالة، تمثل مجموعة من الحالات التي كانت على قوائم الانتظار واستوفت أهلية الاستحقاق للمساعدة. وأوضح وكيل الوزارة للضمان الاجتماعي، أن الوزارة تودع مبالغ المساعدات المقطوعة في الحسابات البنكية للمستفيدين بشكل مباشر.

كما أكد الدكتور "الشافي"، أن برنامج المساعدات المقطوعة يأتي ضمن البرامج المساندة التي تقدّمها وكالة الضمان الاجتماعي؛ بهدف تحسين الظروف المعيشية لذوي الدخل المحدود، الذين يمثل مستفيدو الضمان الاجتماعي النسبة الكبرى منهم.

12 نوفمبر 2018 - 4 ربيع الأول 1440
09:08 AM

إيداع 199 مليون ريال مساعدات مقطوعة لـ15 ألف مستفيد من الضمان

تمثل مجموعة من الحالات التي كانت على قوائم الانتظار واستوفت أهلية الاستحقاق

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
7,195

أودعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أمس الأحد، دفعة جديدة من برنامج المساعدات المقطوعة لعدد من مستفيدي الضمان الاجتماعي. وقال وكيل الوزارة للضمان الاجتماعي الدكتور إبراهيم بن محمد الشافي: "إن إجمالي المبالغ المالية التي تم إيداعها للمستفيدين من البرنامج بلغت 199.992.451 ريالا".

وبيّن أن عدد الحالات التي تم إيداع مبلغ الدعم المالي لها لبرنامج المساعدات المقطوعة، بلغ 15.415 حالة، تمثل مجموعة من الحالات التي كانت على قوائم الانتظار واستوفت أهلية الاستحقاق للمساعدة. وأوضح وكيل الوزارة للضمان الاجتماعي، أن الوزارة تودع مبالغ المساعدات المقطوعة في الحسابات البنكية للمستفيدين بشكل مباشر.

كما أكد الدكتور "الشافي"، أن برنامج المساعدات المقطوعة يأتي ضمن البرامج المساندة التي تقدّمها وكالة الضمان الاجتماعي؛ بهدف تحسين الظروف المعيشية لذوي الدخل المحدود، الذين يمثل مستفيدو الضمان الاجتماعي النسبة الكبرى منهم.

اعلان

بالأرقام

29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
13,438
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
24,717
88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
52,193
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
48,311

كاريكاتير

قطراتير

المقالات

بين ريموند وابن كرمان

بين ريموند وابن كرمان

جمعان الكرت
"سـهرة مع سـحابة بعيـدة"..

"سـهرة مع سـحابة بعيـدة"..

منيف الحربي
الوحدة والتوحيد

الوحدة والتوحيد

يحيى رفاعي
الاتحاد لن يهبــط.. بشـــرط..!!

الاتحاد لن يهبــط.. بشـــرط..!!

محمد الصيـعري
هل تتحول مطاراتنا إلى مولات؟

هل تتحول مطاراتنا إلى مولات؟

عبدالرحمن المرشد
اقتصاد السعودية.. وطفرة الرؤية

اقتصاد السعودية.. وطفرة الرؤية

ماجد البريكان
مرضى (جازان) وفرص العطاء الصحي

مرضى (جازان) وفرص العطاء الصحي

عبدالغني الشيخ
"شرورة" تحتاج إلى المزيد..!

"شرورة" تحتاج إلى المزيد..!

محمد الصيـعري
فرحة المنجز وشفافية المسؤول

فرحة المنجز وشفافية المسؤول

سلطان رديف
الوطنية في زمن صراع الحضارات

الوطنية في زمن صراع الحضارات

خالد الحقباني

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

تتويج "العيسى" بجائزة "الاعتدال".. قصة طموح حاز إعجاب العالم
تتويج "العيسى" بجائزة "الاعتدال".. قصة طموح حاز إعجاب العالم

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة