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بالصور.. نائب وزير الدفاع يلتقي وزير الدفاع بالمملكة المتحدة

بَحَثَا التعاون المشترك في المجال العسكري والدفاعي

الْتقى نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، في الرياض، وزيرَ الدفاع البريطاني "بين والاس".

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين والتعاون المشترك في المجال العسكري والدفاعي، بالإضافة إلى بحث القضايا ذات الاهتمام المشترك واستعراض الجهود المبذولة من المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة لحفظ الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

حضر اللقاء من الجانب السعودي: رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، ومساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد بن حسين البياري، والمستشار العسكري لسمو وزير الدفاع اللواء المهندس الركن طلال بن عبدالله العتيبي، ومدير عام مكتب سمو نائب وزير الدفاع هشام بن عبدالعزيز بن سيف، والملحق العسكري السعودي بالمملكة المتحدة العميد الطيار الركن رياض بن محمد أبو عباه.

كما حضر اللقاء من الجانب البريطاني: سفير المملكة المتحدة لدى المملكة نيل كرومبتون، وكبير مستشاري الدفاع البريطاني للشرق الأوسط الفريق جوي مارتن سامي سامبسون، والملحق العسكري والدفاعي البريطاني العميد جوي باتريك أودنيل، وعدد من المسؤولين.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالصور.. نائب وزير الدفاع يلتقي وزير الدفاع بالمملكة المتحدة
سبق

الْتقى نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، في الرياض، وزيرَ الدفاع البريطاني "بين والاس".

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين والتعاون المشترك في المجال العسكري والدفاعي، بالإضافة إلى بحث القضايا ذات الاهتمام المشترك واستعراض الجهود المبذولة من المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة لحفظ الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

حضر اللقاء من الجانب السعودي: رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، ومساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد بن حسين البياري، والمستشار العسكري لسمو وزير الدفاع اللواء المهندس الركن طلال بن عبدالله العتيبي، ومدير عام مكتب سمو نائب وزير الدفاع هشام بن عبدالعزيز بن سيف، والملحق العسكري السعودي بالمملكة المتحدة العميد الطيار الركن رياض بن محمد أبو عباه.

كما حضر اللقاء من الجانب البريطاني: سفير المملكة المتحدة لدى المملكة نيل كرومبتون، وكبير مستشاري الدفاع البريطاني للشرق الأوسط الفريق جوي مارتن سامي سامبسون، والملحق العسكري والدفاعي البريطاني العميد جوي باتريك أودنيل، وعدد من المسؤولين.

16 ديسمبر 2021 - 12 جمادى الأول 1443
08:34 AM

بالصور.. نائب وزير الدفاع يلتقي وزير الدفاع بالمملكة المتحدة

بَحَثَا التعاون المشترك في المجال العسكري والدفاعي

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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الْتقى نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، في الرياض، وزيرَ الدفاع البريطاني "بين والاس".

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين والتعاون المشترك في المجال العسكري والدفاعي، بالإضافة إلى بحث القضايا ذات الاهتمام المشترك واستعراض الجهود المبذولة من المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة لحفظ الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

حضر اللقاء من الجانب السعودي: رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، ومساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد بن حسين البياري، والمستشار العسكري لسمو وزير الدفاع اللواء المهندس الركن طلال بن عبدالله العتيبي، ومدير عام مكتب سمو نائب وزير الدفاع هشام بن عبدالعزيز بن سيف، والملحق العسكري السعودي بالمملكة المتحدة العميد الطيار الركن رياض بن محمد أبو عباه.

كما حضر اللقاء من الجانب البريطاني: سفير المملكة المتحدة لدى المملكة نيل كرومبتون، وكبير مستشاري الدفاع البريطاني للشرق الأوسط الفريق جوي مارتن سامي سامبسون، والملحق العسكري والدفاعي البريطاني العميد جوي باتريك أودنيل، وعدد من المسؤولين.

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