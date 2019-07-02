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الشباب يوقّع مع الأرجنتيني "جوانكا" والحارس "الحيدري"

وقّعت إدارة نادي الشباب برئاسة خالد البلطان، عقداً احترافيّاً مع الأرجنتيني كريستيان جوانكا، وذلك حتى 2022.

وجاء التعاقد مع جوانكا بناءً على توصية مدرب الفريق خورخي ألميرون.

ويمتاز اللاعب بإجادته اللعب في أكثر من مركز هجومي، وسبق له تمثيل فريق الاتفاق الموسم الماضي.

كما أعلنت إدارة النادي التعاقد مع مروان الحيدري حارس مرمى فريق الهلال السابق، وذلك في عقد يمتد لأربعة مواسم مقبلة.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الشباب يوقّع مع الأرجنتيني "جوانكا" والحارس "الحيدري"
سبق

وقّعت إدارة نادي الشباب برئاسة خالد البلطان، عقداً احترافيّاً مع الأرجنتيني كريستيان جوانكا، وذلك حتى 2022.

وجاء التعاقد مع جوانكا بناءً على توصية مدرب الفريق خورخي ألميرون.

ويمتاز اللاعب بإجادته اللعب في أكثر من مركز هجومي، وسبق له تمثيل فريق الاتفاق الموسم الماضي.

كما أعلنت إدارة النادي التعاقد مع مروان الحيدري حارس مرمى فريق الهلال السابق، وذلك في عقد يمتد لأربعة مواسم مقبلة.

02 يوليو 2019 - 29 شوّال 1440
10:19 PM

الشباب يوقّع مع الأرجنتيني "جوانكا" والحارس "الحيدري"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وقّعت إدارة نادي الشباب برئاسة خالد البلطان، عقداً احترافيّاً مع الأرجنتيني كريستيان جوانكا، وذلك حتى 2022.

وجاء التعاقد مع جوانكا بناءً على توصية مدرب الفريق خورخي ألميرون.

ويمتاز اللاعب بإجادته اللعب في أكثر من مركز هجومي، وسبق له تمثيل فريق الاتفاق الموسم الماضي.

كما أعلنت إدارة النادي التعاقد مع مروان الحيدري حارس مرمى فريق الهلال السابق، وذلك في عقد يمتد لأربعة مواسم مقبلة.

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