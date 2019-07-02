الشباب يوقّع مع الأرجنتيني "جوانكا" والحارس "الحيدري"

وقّعت إدارة نادي الشباب برئاسة خالد البلطان، عقداً احترافيّاً مع الأرجنتيني كريستيان جوانكا، وذلك حتى 2022.

وجاء التعاقد مع جوانكا بناءً على توصية مدرب الفريق خورخي ألميرون.

ويمتاز اللاعب بإجادته اللعب في أكثر من مركز هجومي، وسبق له تمثيل فريق الاتفاق الموسم الماضي.

كما أعلنت إدارة النادي التعاقد مع مروان الحيدري حارس مرمى فريق الهلال السابق، وذلك في عقد يمتد لأربعة مواسم مقبلة.

