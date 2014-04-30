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"الجعيد" تحصل على الدكتوراه في "التاريخ الإسلامي" من جامعة أم القرى

حصلت وداد بنت عوض بن بطي الجعيد، على درجة الدكتوراه من جامعة أم القرى في التاريخ الإسلامي بدرجة ممتاز، بعنوان "الهجرات السكانية إلى مكة المكرمة خلال العهدين الأيوبي والمملوكي".

وتَكَوّنت لجنة المناقشة من الأستاذ الدكتور بندر بن محمد الهمزاني مقرراً، والأستاذ الدكتور محمد بن سالم باعامر مناقشاً خارجياً، والأستاذ الدكتور عبدالله بن سعيد الغامدي مناقشاً داخلياً.

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"الجعيد" تحصل على الدكتوراه في "التاريخ الإسلامي" من جامعة أم القرى
سبق

حصلت وداد بنت عوض بن بطي الجعيد، على درجة الدكتوراه من جامعة أم القرى في التاريخ الإسلامي بدرجة ممتاز، بعنوان "الهجرات السكانية إلى مكة المكرمة خلال العهدين الأيوبي والمملوكي".

وتَكَوّنت لجنة المناقشة من الأستاذ الدكتور بندر بن محمد الهمزاني مقرراً، والأستاذ الدكتور محمد بن سالم باعامر مناقشاً خارجياً، والأستاذ الدكتور عبدالله بن سعيد الغامدي مناقشاً داخلياً.

30 إبريل 2018 - 14 شعبان 1439
09:52 AM

"الجعيد" تحصل على الدكتوراه في "التاريخ الإسلامي" من جامعة أم القرى

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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حصلت وداد بنت عوض بن بطي الجعيد، على درجة الدكتوراه من جامعة أم القرى في التاريخ الإسلامي بدرجة ممتاز، بعنوان "الهجرات السكانية إلى مكة المكرمة خلال العهدين الأيوبي والمملوكي".

وتَكَوّنت لجنة المناقشة من الأستاذ الدكتور بندر بن محمد الهمزاني مقرراً، والأستاذ الدكتور محمد بن سالم باعامر مناقشاً خارجياً، والأستاذ الدكتور عبدالله بن سعيد الغامدي مناقشاً داخلياً.

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