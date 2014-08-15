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القنصلية بالهند: تأكدوا من هذا الأمر لتفادي الترحيل

وصفتها بالخطوة الضرورية قبل مغادرة المملكة

دعت قنصلية المملكة في مدينة مومباي الهندية، المواطنين القادمين إلى الهند ويحملون تأشيرة إلكترونية من نوع "E-VISA"، إلى ضرورة التأكد من صدور التأشيرة بشكل نهائي قبل مغادرة المملكة.

وأوضحت القنصلية أن هذا الإجراء يهدف إلى تفادي الترحيل عند الوصول للهند.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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القنصلية بالهند: تأكدوا من هذا الأمر لتفادي الترحيل
سبق

دعت قنصلية المملكة في مدينة مومباي الهندية، المواطنين القادمين إلى الهند ويحملون تأشيرة إلكترونية من نوع "E-VISA"، إلى ضرورة التأكد من صدور التأشيرة بشكل نهائي قبل مغادرة المملكة.

وأوضحت القنصلية أن هذا الإجراء يهدف إلى تفادي الترحيل عند الوصول للهند.

15 أغسطس 2019 - 14 ذو الحجة 1440
03:55 PM

القنصلية بالهند: تأكدوا من هذا الأمر لتفادي الترحيل

وصفتها بالخطوة الضرورية قبل مغادرة المملكة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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7,806

دعت قنصلية المملكة في مدينة مومباي الهندية، المواطنين القادمين إلى الهند ويحملون تأشيرة إلكترونية من نوع "E-VISA"، إلى ضرورة التأكد من صدور التأشيرة بشكل نهائي قبل مغادرة المملكة.

وأوضحت القنصلية أن هذا الإجراء يهدف إلى تفادي الترحيل عند الوصول للهند.

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