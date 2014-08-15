القنصلية بالهند: تأكدوا من هذا الأمر لتفادي الترحيل
وصفتها بالخطوة الضرورية قبل مغادرة المملكة
دعت قنصلية المملكة في مدينة مومباي الهندية، المواطنين القادمين إلى الهند ويحملون تأشيرة إلكترونية من نوع "E-VISA"، إلى ضرورة التأكد من صدور التأشيرة بشكل نهائي قبل مغادرة المملكة.
وأوضحت القنصلية أن هذا الإجراء يهدف إلى تفادي الترحيل عند الوصول للهند.
القنصلية بالهند: تأكدوا من هذا الأمر لتفادي الترحيل
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2019-08-15
دعت قنصلية المملكة في مدينة مومباي الهندية، المواطنين القادمين إلى الهند ويحملون تأشيرة إلكترونية من نوع "E-VISA"، إلى ضرورة التأكد من صدور التأشيرة بشكل نهائي قبل مغادرة المملكة.
وأوضحت القنصلية أن هذا الإجراء يهدف إلى تفادي الترحيل عند الوصول للهند.
15 أغسطس 2019 - 14 ذو الحجة 1440
03:55 PM
القنصلية بالهند: تأكدوا من هذا الأمر لتفادي الترحيل
وصفتها بالخطوة الضرورية قبل مغادرة المملكة
دعت قنصلية المملكة في مدينة مومباي الهندية، المواطنين القادمين إلى الهند ويحملون تأشيرة إلكترونية من نوع "E-VISA"، إلى ضرورة التأكد من صدور التأشيرة بشكل نهائي قبل مغادرة المملكة.
وأوضحت القنصلية أن هذا الإجراء يهدف إلى تفادي الترحيل عند الوصول للهند.