النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

القيادة تعزي الرئيس الأفغاني في ضحايا التفجير الإرهابي بـ"حفل زفاف كابول"

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية عزاء ومواساة للرئيس الدكتور محمد أشرف غني، رئيس جمهورية أفغانستان الإسلامية، إثر التفجير الإرهابي الذي وقع في حفل زفاف في العاصمة كابل، وما نتج عنه من وفيات وإصابات.

وقال الملك المفدى: "بلغنا نبأ التفجير الإرهابي الذي وقع في حفل زفاف في العاصمة كابل، وما نتج عنه من وفيات وإصابات. وإننا إذ ندين بأشد العبارات هذا العمل الإجرامي لنشارك فخامتكم ألم هذا المصاب، مؤكدين وقوف المملكة العربية السعودية مع جمهورية أفغانستان الإسلامية، ومعربين لكم ولأسر المتوفين وللشعب الأفغاني الشقيق -باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا- عن بالغ التعازي، وصادق المواساة، راجين الله تعالى أن يرحم المتوفين، وأن يمنَّ على المصابين بالشفاء العاجل".

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة للرئيس الدكتور محمد أشرف غني رئيس جمهورية أفغانستان الإسلامية، إثر التفجير الإرهابي في حفل الزفاف، قال فيها: "علمت بنبأ التفجير الإرهابي الذي وقع في حفل زفاف في العاصمة كابل، وما نتج عنه من وفيات وإصابات. وإنني إذ أدين هذا العمل الإجرامي الجبان لأبعث لفخامتكم، ولشعب جمهورية أفغانستان الإسلامية الشقيق، ولأسر المتوفين، أحر التعازي والمواساة، سائلاً المولى القدير أن يتغمد المتوفين برحمته، وأن يمنّ على المصابين بالشفاء العاجل، إنه سميع مجيب".

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
القيادة تعزي الرئيس الأفغاني في ضحايا التفجير الإرهابي بـ"حفل زفاف كابول"
سبق

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية عزاء ومواساة للرئيس الدكتور محمد أشرف غني، رئيس جمهورية أفغانستان الإسلامية، إثر التفجير الإرهابي الذي وقع في حفل زفاف في العاصمة كابل، وما نتج عنه من وفيات وإصابات.

وقال الملك المفدى: "بلغنا نبأ التفجير الإرهابي الذي وقع في حفل زفاف في العاصمة كابل، وما نتج عنه من وفيات وإصابات. وإننا إذ ندين بأشد العبارات هذا العمل الإجرامي لنشارك فخامتكم ألم هذا المصاب، مؤكدين وقوف المملكة العربية السعودية مع جمهورية أفغانستان الإسلامية، ومعربين لكم ولأسر المتوفين وللشعب الأفغاني الشقيق -باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا- عن بالغ التعازي، وصادق المواساة، راجين الله تعالى أن يرحم المتوفين، وأن يمنَّ على المصابين بالشفاء العاجل".

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة للرئيس الدكتور محمد أشرف غني رئيس جمهورية أفغانستان الإسلامية، إثر التفجير الإرهابي في حفل الزفاف، قال فيها: "علمت بنبأ التفجير الإرهابي الذي وقع في حفل زفاف في العاصمة كابل، وما نتج عنه من وفيات وإصابات. وإنني إذ أدين هذا العمل الإجرامي الجبان لأبعث لفخامتكم، ولشعب جمهورية أفغانستان الإسلامية الشقيق، ولأسر المتوفين، أحر التعازي والمواساة، سائلاً المولى القدير أن يتغمد المتوفين برحمته، وأن يمنّ على المصابين بالشفاء العاجل، إنه سميع مجيب".

18 أغسطس 2019 - 17 ذو الحجة 1440
11:12 PM
اخر تعديل
19 أغسطس 2019 - 18 ذو الحجة 1440
12:19 AM

القيادة تعزي الرئيس الأفغاني في ضحايا التفجير الإرهابي بـ"حفل زفاف كابول"

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
0
720

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية عزاء ومواساة للرئيس الدكتور محمد أشرف غني، رئيس جمهورية أفغانستان الإسلامية، إثر التفجير الإرهابي الذي وقع في حفل زفاف في العاصمة كابل، وما نتج عنه من وفيات وإصابات.

وقال الملك المفدى: "بلغنا نبأ التفجير الإرهابي الذي وقع في حفل زفاف في العاصمة كابل، وما نتج عنه من وفيات وإصابات. وإننا إذ ندين بأشد العبارات هذا العمل الإجرامي لنشارك فخامتكم ألم هذا المصاب، مؤكدين وقوف المملكة العربية السعودية مع جمهورية أفغانستان الإسلامية، ومعربين لكم ولأسر المتوفين وللشعب الأفغاني الشقيق -باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا- عن بالغ التعازي، وصادق المواساة، راجين الله تعالى أن يرحم المتوفين، وأن يمنَّ على المصابين بالشفاء العاجل".

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة للرئيس الدكتور محمد أشرف غني رئيس جمهورية أفغانستان الإسلامية، إثر التفجير الإرهابي في حفل الزفاف، قال فيها: "علمت بنبأ التفجير الإرهابي الذي وقع في حفل زفاف في العاصمة كابل، وما نتج عنه من وفيات وإصابات. وإنني إذ أدين هذا العمل الإجرامي الجبان لأبعث لفخامتكم، ولشعب جمهورية أفغانستان الإسلامية الشقيق، ولأسر المتوفين، أحر التعازي والمواساة، سائلاً المولى القدير أن يتغمد المتوفين برحمته، وأن يمنّ على المصابين بالشفاء العاجل، إنه سميع مجيب".

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
31,983
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
30,880
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
25,839
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
34,002

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

رسالة إلى وزير التعليم

رسالة إلى وزير التعليم

صالح المسلّم
الطب الشعبي.. هل نطلق سراحه؟

الطب الشعبي.. هل نطلق سراحه؟

عبدالرحمن المرشد
القوة الناعمة

القوة الناعمة

بدر الغامدي
الفَرْق بيننا وبينهم؟!

الفَرْق بيننا وبينهم؟!

صالح مطر الغامدي
بين الإشاعة والإساءة..!

بين الإشاعة والإساءة..!

عبدالغني الشيخ
(وطن) يخدم (أمة)

(وطن) يخدم (أمة)

سلطان رديف
لا تبرحوا أماكنكم..!!

لا تبرحوا أماكنكم..!!

ساير المنيعي
الحج .. احتضان وكرم ضيافة

الحج .. احتضان وكرم ضيافة

خالد الشبانة
المرأة السعودية والوصاية

المرأة السعودية والوصاية

عبدالغني الشيخ
بـرُّوا أبناءكم..!!

بـرُّوا أبناءكم..!!

محمد الصيـعري

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة