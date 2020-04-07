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"الشؤون الإسلامية" بجازان تطلق محاضرات نسائية للتوعية بخطر "كورونا" عبر البث المباشر

بتوجيه من "آل الشيخ".. وتقام في السابعة مساءً ضمن برامج الوزارة التوعوية

بتوجيه من وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، ينظم فرع الوزارة بمنطقة جازان ست محاضرات توعوية نسائية تنقل عبر البث المباشر (الزوم)، ضمن مبادرة الوقاية عبادة للتصدي لفيروس كورونا التي تواصل تنفيذها بمختلف مناطق المملكة.

وتستهل المحاضرات النسائية بمحاضرة للداعية إيمان بنت عبدالعزيز الشلفان بعنوان "فضل التوكل على الله"، يوم غد الأربعاء، وفي يوم الخميس السادس عشر من شهر شعبان الحالي، تُلقي الداعية عائشة بنت حسن النجمي محاضرة بعنوان "حسن الظن بالله"، وبعدها تلقي الداعية أمل بنت عبد الله الكيلاني يوم الجمعة السابع عشر محاضرة بعنوان "خطورة الشائعات".

وتتواصل المحاضرات يوم السبت الثامن عشر، حيث تلقي الداعية عيش بِنت أحمد النجمي محاضرة بعنوان "التوجيهات الشرعية عند نزول الوباء"، وفي يوم الأحد التاسع عشر تلقي الداعية عائشة بنت محمد عكور محاضرة بعنوان تفسير قوله تعالى: (سيجعل الله بعد عسر يسرا)، وفي يوم الاثنين العشرين من شهر شعبان ١٤٤١ هجرية تلقي الداعية جيهان بنت محمد السراج محاضرة بعنوان "العمل بالأسباب المشروعة".

وفي تصريح لفضيلة المدير العام للفرع الوزارة بجازان، الشيخ أسامة بن زيد المدخلي، أوضح أن المحاضرات تختص بشريحة مهمة في المجتمع هي النساء نواة الأسرة، وأهم عوامل التوعية بالمنزل، مشيراً إلى أن موضوعاتها تناقش تأصيل مقاصد الشريعة في حفظ النفس وتوقي الأوبئة من منظور شرعي.

وبين "مدخلي" أن تلك السلسة تأتي وفق توجيهات الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، الذي يؤكد على أهمية التوعية والحرص على نفع المجتمع بكل الوسائل الممكنة والمتاحة استشعاراً من الوزارة بدورها لمواكبة جهود القيادة الرشيدة لمنع انتشار فيروس كورونا.

وأفاد الشيخ أسامة مدخلي، في ختام تصريحه، بأن المحاضرات تقام في الساعة السابعة مساءً من كل يوم ضمن برامج الوزارة التوعوية بالإجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"الشؤون الإسلامية" بجازان تطلق محاضرات نسائية للتوعية بخطر "كورونا" عبر البث المباشر
سبق

بتوجيه من وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، ينظم فرع الوزارة بمنطقة جازان ست محاضرات توعوية نسائية تنقل عبر البث المباشر (الزوم)، ضمن مبادرة الوقاية عبادة للتصدي لفيروس كورونا التي تواصل تنفيذها بمختلف مناطق المملكة.

وتستهل المحاضرات النسائية بمحاضرة للداعية إيمان بنت عبدالعزيز الشلفان بعنوان "فضل التوكل على الله"، يوم غد الأربعاء، وفي يوم الخميس السادس عشر من شهر شعبان الحالي، تُلقي الداعية عائشة بنت حسن النجمي محاضرة بعنوان "حسن الظن بالله"، وبعدها تلقي الداعية أمل بنت عبد الله الكيلاني يوم الجمعة السابع عشر محاضرة بعنوان "خطورة الشائعات".

وتتواصل المحاضرات يوم السبت الثامن عشر، حيث تلقي الداعية عيش بِنت أحمد النجمي محاضرة بعنوان "التوجيهات الشرعية عند نزول الوباء"، وفي يوم الأحد التاسع عشر تلقي الداعية عائشة بنت محمد عكور محاضرة بعنوان تفسير قوله تعالى: (سيجعل الله بعد عسر يسرا)، وفي يوم الاثنين العشرين من شهر شعبان ١٤٤١ هجرية تلقي الداعية جيهان بنت محمد السراج محاضرة بعنوان "العمل بالأسباب المشروعة".

وفي تصريح لفضيلة المدير العام للفرع الوزارة بجازان، الشيخ أسامة بن زيد المدخلي، أوضح أن المحاضرات تختص بشريحة مهمة في المجتمع هي النساء نواة الأسرة، وأهم عوامل التوعية بالمنزل، مشيراً إلى أن موضوعاتها تناقش تأصيل مقاصد الشريعة في حفظ النفس وتوقي الأوبئة من منظور شرعي.

وبين "مدخلي" أن تلك السلسة تأتي وفق توجيهات الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، الذي يؤكد على أهمية التوعية والحرص على نفع المجتمع بكل الوسائل الممكنة والمتاحة استشعاراً من الوزارة بدورها لمواكبة جهود القيادة الرشيدة لمنع انتشار فيروس كورونا.

وأفاد الشيخ أسامة مدخلي، في ختام تصريحه، بأن المحاضرات تقام في الساعة السابعة مساءً من كل يوم ضمن برامج الوزارة التوعوية بالإجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا.

07 إبريل 2020 - 14 شعبان 1441
07:57 PM

"الشؤون الإسلامية" بجازان تطلق محاضرات نسائية للتوعية بخطر "كورونا" عبر البث المباشر

بتوجيه من "آل الشيخ".. وتقام في السابعة مساءً ضمن برامج الوزارة التوعوية

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صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
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بتوجيه من وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، ينظم فرع الوزارة بمنطقة جازان ست محاضرات توعوية نسائية تنقل عبر البث المباشر (الزوم)، ضمن مبادرة الوقاية عبادة للتصدي لفيروس كورونا التي تواصل تنفيذها بمختلف مناطق المملكة.

وتستهل المحاضرات النسائية بمحاضرة للداعية إيمان بنت عبدالعزيز الشلفان بعنوان "فضل التوكل على الله"، يوم غد الأربعاء، وفي يوم الخميس السادس عشر من شهر شعبان الحالي، تُلقي الداعية عائشة بنت حسن النجمي محاضرة بعنوان "حسن الظن بالله"، وبعدها تلقي الداعية أمل بنت عبد الله الكيلاني يوم الجمعة السابع عشر محاضرة بعنوان "خطورة الشائعات".

وتتواصل المحاضرات يوم السبت الثامن عشر، حيث تلقي الداعية عيش بِنت أحمد النجمي محاضرة بعنوان "التوجيهات الشرعية عند نزول الوباء"، وفي يوم الأحد التاسع عشر تلقي الداعية عائشة بنت محمد عكور محاضرة بعنوان تفسير قوله تعالى: (سيجعل الله بعد عسر يسرا)، وفي يوم الاثنين العشرين من شهر شعبان ١٤٤١ هجرية تلقي الداعية جيهان بنت محمد السراج محاضرة بعنوان "العمل بالأسباب المشروعة".

وفي تصريح لفضيلة المدير العام للفرع الوزارة بجازان، الشيخ أسامة بن زيد المدخلي، أوضح أن المحاضرات تختص بشريحة مهمة في المجتمع هي النساء نواة الأسرة، وأهم عوامل التوعية بالمنزل، مشيراً إلى أن موضوعاتها تناقش تأصيل مقاصد الشريعة في حفظ النفس وتوقي الأوبئة من منظور شرعي.

وبين "مدخلي" أن تلك السلسة تأتي وفق توجيهات الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، الذي يؤكد على أهمية التوعية والحرص على نفع المجتمع بكل الوسائل الممكنة والمتاحة استشعاراً من الوزارة بدورها لمواكبة جهود القيادة الرشيدة لمنع انتشار فيروس كورونا.

وأفاد الشيخ أسامة مدخلي، في ختام تصريحه، بأن المحاضرات تقام في الساعة السابعة مساءً من كل يوم ضمن برامج الوزارة التوعوية بالإجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا.

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