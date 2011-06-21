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"أمانة الجوف" تنفّذ 13880 جولة لمراقبة الإجراءات الاحترازية

أسفرت عن رصد 18 مخالفة وإغلاق 11 منشأة خلال شهر‎‎

نفّذت أمانة منطقة الجوف والبلديات التابعة -ممثلة في فِرَق الرقابة الصحية- 13880 جولة ميدانية على المولات والمراكز والمنشآت التجارية والمطاعم والكافيهات وصالونات الحلاقة والتجميل خلال شهر؛ لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية وتدابير الوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وقال المتحدث الرسمي للأمانة عمر الحموان: إن الجولات الرقابية أسفرت عن رصد 18 مخالفة وإغلاق 11 منشأة.

وأكد الحموان استمرار الحملات الميدانية المكثفة لمراقبة تطبيق الاشتراطات والإجراءات الاحترازية، وتكثيف التوعية بأهمية تطبيق التدابير الوقائية، ضمن حرص الأمانة وجهودها للحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين، بإشراف ومتابعة من أمين المنطقة المهندس عاطف بن محمد الشرعان.

وناشدت الأمانة الجميع بالتعاون مع جهودها من خلال الإبلاغ عن أي مخالفة أو مقترح أو ملاحظة عبر مركز الاتصال الموحد 940.

أمانة منطقة الجوف

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"أمانة الجوف" تنفّذ 13880 جولة لمراقبة الإجراءات الاحترازية
سبق

نفّذت أمانة منطقة الجوف والبلديات التابعة -ممثلة في فِرَق الرقابة الصحية- 13880 جولة ميدانية على المولات والمراكز والمنشآت التجارية والمطاعم والكافيهات وصالونات الحلاقة والتجميل خلال شهر؛ لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية وتدابير الوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وقال المتحدث الرسمي للأمانة عمر الحموان: إن الجولات الرقابية أسفرت عن رصد 18 مخالفة وإغلاق 11 منشأة.

وأكد الحموان استمرار الحملات الميدانية المكثفة لمراقبة تطبيق الاشتراطات والإجراءات الاحترازية، وتكثيف التوعية بأهمية تطبيق التدابير الوقائية، ضمن حرص الأمانة وجهودها للحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين، بإشراف ومتابعة من أمين المنطقة المهندس عاطف بن محمد الشرعان.

وناشدت الأمانة الجميع بالتعاون مع جهودها من خلال الإبلاغ عن أي مخالفة أو مقترح أو ملاحظة عبر مركز الاتصال الموحد 940.

20 يونيو 2021 - 10 ذو القعدة 1442
01:16 PM

"أمانة الجوف" تنفّذ 13880 جولة لمراقبة الإجراءات الاحترازية

أسفرت عن رصد 18 مخالفة وإغلاق 11 منشأة خلال شهر‎‎

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صحيفة سبق الإلكترونية - الجوف
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نفّذت أمانة منطقة الجوف والبلديات التابعة -ممثلة في فِرَق الرقابة الصحية- 13880 جولة ميدانية على المولات والمراكز والمنشآت التجارية والمطاعم والكافيهات وصالونات الحلاقة والتجميل خلال شهر؛ لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية وتدابير الوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وقال المتحدث الرسمي للأمانة عمر الحموان: إن الجولات الرقابية أسفرت عن رصد 18 مخالفة وإغلاق 11 منشأة.

وأكد الحموان استمرار الحملات الميدانية المكثفة لمراقبة تطبيق الاشتراطات والإجراءات الاحترازية، وتكثيف التوعية بأهمية تطبيق التدابير الوقائية، ضمن حرص الأمانة وجهودها للحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين، بإشراف ومتابعة من أمين المنطقة المهندس عاطف بن محمد الشرعان.

وناشدت الأمانة الجميع بالتعاون مع جهودها من خلال الإبلاغ عن أي مخالفة أو مقترح أو ملاحظة عبر مركز الاتصال الموحد 940.

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