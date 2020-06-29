فلسطين وليبيا و"كورونا".. إصابات ترتفع ووفيات تُسجل

إجمالي الحالات في الأولى 2345 وفي الأخرى 1307 حالات

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية، اليوم الإثنين، تسجيل 97 حالة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الإصابات الإجمالي إلى 2345.

وأضافت أن من بين الإصابات 52 في محافظة الخليل، 27 في محافظة بيت لحم، 5 محافظة نابلس، 2 محافظة رام الله والبيرة، 6 حالات في العيزرية وأبو ديس، حالة في طولكرم، حالة في قلقيلية، حالة في سلفيت، حالة في أريحا، حالة في جنين.

ووفق وكالة أنباء "معا"، أعلنت وزيرة الصحة مي كيلة، على موقع الوزارة، وفاة سيدة أربعينية من الخليل بعد إصابتها بفيروس كورونا.

وأضافت انه بوفاة السيدة يرتفع عدد الوفيات بالفيروس في فلسطين إلى 8.

ومن طرابلس، سجّلت ليبيا 3 وفيات و35 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضح المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض، في بيان له اليوم، أنه تسلم 922 عينة من مختبرات عدة في أرجاء ليبيا، من بينها 887 عينة سالبة و35 عينة موجبة، منها 19 حالة مخالطة و16 حالة جديدة، ليصل عدد الحالات النشطة إلى 762 حالة.

وأضاف المركز أنه من ضمن الحالات السالبة تماثل 25 حالة للشفاء ليصل عدد المتعافين إلى 545 حالة، فيما سُجلت 3 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي المتوفين إلى 21 حالة.