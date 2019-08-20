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"العنقز" يصيب 3 نزلاء بـ"تأهيل القنفذة".. و"الصحة" تعد بزيارة المركز اليوم

بعد أشهُر من إصابة عدد آخر بـ"الدرن".. وتحصينهم باللقاحات اللازمة

أُصيب عدد من نزلاء التأهيل الشامل بالقنفذة بجدري الماء (العنقز)، فيما أكدت "صحة القنفذة" الإصابات، وبيّنت أن فريق الطب الوقائي سيزور (التأهيل) اليوم الثلاثاء للتحصين والوقاية.

يأتي هذا بعد أشهر قليلة من إصابة عدد من نزلاء تأهيل القنفذة بالدرن، التي تم معها إجراءات طبية عدة للصحة، شملت التنويم والعزل والتحويل، ونشرت "سبق" ذلك في حينها بعنوان ("الدرن" يضرب "تأهيل القنفذة".. اشتباه وتنويم وعزل وتحويل).

وقال لـ"سبق" إبراهيم المتحمي، المتحدث الرسمي لصحة القنفذة: "استقبل مستشفى القنفذة العام 3 حالات مصابين بالجدري المائي (العنقز)؛ وتم إعطاؤهم الدواء اللازم، وعادوا لمركز التأهيل الشامل".

وأضاف: "سيقوم فريق من الطب الوقائي بصحة القنفذة بزيارة المركز اليوم لتحصينهم باللقاحات اللازمة، وعمل الإجراءات الوقائية، بالتنسيق بين التأهيل الشامل وصحة القنفذة".

الجدير بالذكر أن (العنقز) يبدأ ظهوره على شكل بقع حمراء على الصدر أو البطن أو الظهر، ثم تنتشر إلى الوجه والذراعين والساقين وباقي الجسم، وتتحول إلى فقاقيع مائية مليئة بالسوائل، وفي بعض الحالات الصديد أو الدم. ومن أعراضه: ارتفاع درجة الحرارة، ضعف وتعب وإعياء عام وطفح جلدي على شكل بقع حمراء اللون، تكون مرتفعة عن مستوى الجلد، ثم تتطور إلى طفح جلدي، ثم تنفجر، وتصبح على شكل تقرحات مفتوحة. وكذلك من الأعراض: حكة شديدة، نقصان الشهية، عطاس وزكام وألم في الحنجرة، احتقان الأوعية الدموية في العينين، صداع، قيء وغثيان.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"العنقز" يصيب 3 نزلاء بـ"تأهيل القنفذة".. و"الصحة" تعد بزيارة المركز اليوم
سبق

أُصيب عدد من نزلاء التأهيل الشامل بالقنفذة بجدري الماء (العنقز)، فيما أكدت "صحة القنفذة" الإصابات، وبيّنت أن فريق الطب الوقائي سيزور (التأهيل) اليوم الثلاثاء للتحصين والوقاية.

يأتي هذا بعد أشهر قليلة من إصابة عدد من نزلاء تأهيل القنفذة بالدرن، التي تم معها إجراءات طبية عدة للصحة، شملت التنويم والعزل والتحويل، ونشرت "سبق" ذلك في حينها بعنوان ("الدرن" يضرب "تأهيل القنفذة".. اشتباه وتنويم وعزل وتحويل).

وقال لـ"سبق" إبراهيم المتحمي، المتحدث الرسمي لصحة القنفذة: "استقبل مستشفى القنفذة العام 3 حالات مصابين بالجدري المائي (العنقز)؛ وتم إعطاؤهم الدواء اللازم، وعادوا لمركز التأهيل الشامل".

وأضاف: "سيقوم فريق من الطب الوقائي بصحة القنفذة بزيارة المركز اليوم لتحصينهم باللقاحات اللازمة، وعمل الإجراءات الوقائية، بالتنسيق بين التأهيل الشامل وصحة القنفذة".

الجدير بالذكر أن (العنقز) يبدأ ظهوره على شكل بقع حمراء على الصدر أو البطن أو الظهر، ثم تنتشر إلى الوجه والذراعين والساقين وباقي الجسم، وتتحول إلى فقاقيع مائية مليئة بالسوائل، وفي بعض الحالات الصديد أو الدم. ومن أعراضه: ارتفاع درجة الحرارة، ضعف وتعب وإعياء عام وطفح جلدي على شكل بقع حمراء اللون، تكون مرتفعة عن مستوى الجلد، ثم تتطور إلى طفح جلدي، ثم تنفجر، وتصبح على شكل تقرحات مفتوحة. وكذلك من الأعراض: حكة شديدة، نقصان الشهية، عطاس وزكام وألم في الحنجرة، احتقان الأوعية الدموية في العينين، صداع، قيء وغثيان.

20 أغسطس 2019 - 19 ذو الحجة 1440
01:09 AM

"العنقز" يصيب 3 نزلاء بـ"تأهيل القنفذة".. و"الصحة" تعد بزيارة المركز اليوم

بعد أشهُر من إصابة عدد آخر بـ"الدرن".. وتحصينهم باللقاحات اللازمة

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عبدالعزيز الشهري - القنفذة
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أُصيب عدد من نزلاء التأهيل الشامل بالقنفذة بجدري الماء (العنقز)، فيما أكدت "صحة القنفذة" الإصابات، وبيّنت أن فريق الطب الوقائي سيزور (التأهيل) اليوم الثلاثاء للتحصين والوقاية.

يأتي هذا بعد أشهر قليلة من إصابة عدد من نزلاء تأهيل القنفذة بالدرن، التي تم معها إجراءات طبية عدة للصحة، شملت التنويم والعزل والتحويل، ونشرت "سبق" ذلك في حينها بعنوان ("الدرن" يضرب "تأهيل القنفذة".. اشتباه وتنويم وعزل وتحويل).

وقال لـ"سبق" إبراهيم المتحمي، المتحدث الرسمي لصحة القنفذة: "استقبل مستشفى القنفذة العام 3 حالات مصابين بالجدري المائي (العنقز)؛ وتم إعطاؤهم الدواء اللازم، وعادوا لمركز التأهيل الشامل".

وأضاف: "سيقوم فريق من الطب الوقائي بصحة القنفذة بزيارة المركز اليوم لتحصينهم باللقاحات اللازمة، وعمل الإجراءات الوقائية، بالتنسيق بين التأهيل الشامل وصحة القنفذة".

الجدير بالذكر أن (العنقز) يبدأ ظهوره على شكل بقع حمراء على الصدر أو البطن أو الظهر، ثم تنتشر إلى الوجه والذراعين والساقين وباقي الجسم، وتتحول إلى فقاقيع مائية مليئة بالسوائل، وفي بعض الحالات الصديد أو الدم. ومن أعراضه: ارتفاع درجة الحرارة، ضعف وتعب وإعياء عام وطفح جلدي على شكل بقع حمراء اللون، تكون مرتفعة عن مستوى الجلد، ثم تتطور إلى طفح جلدي، ثم تنفجر، وتصبح على شكل تقرحات مفتوحة. وكذلك من الأعراض: حكة شديدة، نقصان الشهية، عطاس وزكام وألم في الحنجرة، احتقان الأوعية الدموية في العينين، صداع، قيء وغثيان.

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