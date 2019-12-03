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الزعاق: اليوم أول المربعانية.. بدايتها اعتدال

قال: منتصفها برودة رطبة وآخرها برد الشتاء

أكّد عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق؛ أن اليوم أول المربعانية، وسُميت بذلك لأن مدتها أربعون يوماً؛ وعشرون يوماً منها تعد وسماً من حيث التأثير.

وأضاف: أمطارها تنبت ما ينبته الوسم، وهي أقسام؛ فأولها معتدل، ومنتصفها برودة رطبة، وآخرها شدة برد الشتاء.

والمربعانية هي فترة يشتد فيها البرد، وتحديداً هي الفترة الممتدة من 22 ديسمبر إلى 31 يناير، وتسمّى في بعض المناطق "الأربعينية"، تمتاز هذه الفترة بالبرد القارس، وقد تسقط الثلوج فيها وتقل الحركة في أيام المربعانية، وخاصة في الليل.

المربعانية حالة الطقس أمطار

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الزعاق: اليوم أول المربعانية.. بدايتها اعتدال
سبق

أكّد عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق؛ أن اليوم أول المربعانية، وسُميت بذلك لأن مدتها أربعون يوماً؛ وعشرون يوماً منها تعد وسماً من حيث التأثير.

وأضاف: أمطارها تنبت ما ينبته الوسم، وهي أقسام؛ فأولها معتدل، ومنتصفها برودة رطبة، وآخرها شدة برد الشتاء.

والمربعانية هي فترة يشتد فيها البرد، وتحديداً هي الفترة الممتدة من 22 ديسمبر إلى 31 يناير، وتسمّى في بعض المناطق "الأربعينية"، تمتاز هذه الفترة بالبرد القارس، وقد تسقط الثلوج فيها وتقل الحركة في أيام المربعانية، وخاصة في الليل.

03 ديسمبر 2019 - 6 ربيع الآخر 1441
10:51 AM

الزعاق: اليوم أول المربعانية.. بدايتها اعتدال

قال: منتصفها برودة رطبة وآخرها برد الشتاء

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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10,572

أكّد عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق؛ أن اليوم أول المربعانية، وسُميت بذلك لأن مدتها أربعون يوماً؛ وعشرون يوماً منها تعد وسماً من حيث التأثير.

وأضاف: أمطارها تنبت ما ينبته الوسم، وهي أقسام؛ فأولها معتدل، ومنتصفها برودة رطبة، وآخرها شدة برد الشتاء.

والمربعانية هي فترة يشتد فيها البرد، وتحديداً هي الفترة الممتدة من 22 ديسمبر إلى 31 يناير، وتسمّى في بعض المناطق "الأربعينية"، تمتاز هذه الفترة بالبرد القارس، وقد تسقط الثلوج فيها وتقل الحركة في أيام المربعانية، وخاصة في الليل.

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