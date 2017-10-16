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هل رفض الأوروغوياني "ألونسو" عرض "الأهلي"؟

كشف الإعلامي باتريك ميهان عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي تويتر؛ أن المدرب الأوروغوياني دييغو ألونسو قد رفض عرضًا من إدارة النادي الأهلي للإشراف على الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

وبحسب ما ذكره الإعلامي على صفحته بتويتر؛ فإن المدرب رفض عرضًا من النادي السعودي؛ لكونه لا يرغب في التدريب في منطقة الخليج في الوقت الحالي.

وكانت تقارير قد تحدثت عن أن إدارة الأهلي قد أرسلت عرضًا للمدرب براتب سنوي يقترب من مليوني دولار؛ لخلافة المدرب الكرواتي السابق برانكو إيفانكوفيتش.

وكان السويسري كريستيان غروس قد رفض العودة للنادي بسبب المقابل المادي؛ حيث يرغب في الحصول على راتب أكبر مما عرضه النادي، الذي كان عرض نحو 2.4 مليون دولار له سنويًّا.

النادي الأهلي

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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هل رفض الأوروغوياني "ألونسو" عرض "الأهلي"؟
سبق

كشف الإعلامي باتريك ميهان عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي تويتر؛ أن المدرب الأوروغوياني دييغو ألونسو قد رفض عرضًا من إدارة النادي الأهلي للإشراف على الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

وبحسب ما ذكره الإعلامي على صفحته بتويتر؛ فإن المدرب رفض عرضًا من النادي السعودي؛ لكونه لا يرغب في التدريب في منطقة الخليج في الوقت الحالي.

وكانت تقارير قد تحدثت عن أن إدارة الأهلي قد أرسلت عرضًا للمدرب براتب سنوي يقترب من مليوني دولار؛ لخلافة المدرب الكرواتي السابق برانكو إيفانكوفيتش.

وكان السويسري كريستيان غروس قد رفض العودة للنادي بسبب المقابل المادي؛ حيث يرغب في الحصول على راتب أكبر مما عرضه النادي، الذي كان عرض نحو 2.4 مليون دولار له سنويًّا.

16 أكتوبر 2019 - 17 صفر 1441
06:21 PM

هل رفض الأوروغوياني "ألونسو" عرض "الأهلي"؟

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محمد السيّد - الرياض
0
174

كشف الإعلامي باتريك ميهان عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي تويتر؛ أن المدرب الأوروغوياني دييغو ألونسو قد رفض عرضًا من إدارة النادي الأهلي للإشراف على الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

وبحسب ما ذكره الإعلامي على صفحته بتويتر؛ فإن المدرب رفض عرضًا من النادي السعودي؛ لكونه لا يرغب في التدريب في منطقة الخليج في الوقت الحالي.

وكانت تقارير قد تحدثت عن أن إدارة الأهلي قد أرسلت عرضًا للمدرب براتب سنوي يقترب من مليوني دولار؛ لخلافة المدرب الكرواتي السابق برانكو إيفانكوفيتش.

وكان السويسري كريستيان غروس قد رفض العودة للنادي بسبب المقابل المادي؛ حيث يرغب في الحصول على راتب أكبر مما عرضه النادي، الذي كان عرض نحو 2.4 مليون دولار له سنويًّا.

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