جهاز لمنع التجلطات لأول مرة.. تركيب صمامين بالقسطرة لمريضتين بالرياض

عمليتان أجرتهما "سعود الطبية".. عزل وتطبيق الاحترازات واستعداد للخروج

نجحت مدينة الملك سعود الطبية، ممثلة في مركز صحة القلب، في إجراء عمليتَي تركيب صمامين أورطي عن طريق القسطرة لمريضتين.

وأوضحت المدينة، على لسان أخصائي القسطرة القلبية عبدالرحمن المالكي، أن المصابتَين تم عزلهما في مكان مخصص، حيث تم فيه تطبيق جميع الإجراءات الوقائية الاحترازية.

وأضاف أن إحدى المريضتين متقدمة في العمر وتعاني تكلسات شديدة في الشريان الأورطي والصمام، وتلك الحالات تكون أكثر عرضة للإصابة بالتجلطات الدماغية أثناء العملية، لذلك تم استخدام جهاز الحماية من التجلطات الدماغية لأول مرة على مستوى مراكز القلب بالوزارة.

وأشار "المالكي"؛ إلى أن المريضتين بحالة صحية جيدة وتستعدان للخروج بعد إكمال الرعاية الصحية اللازمة.

يُذكر أن مركز صحة القلب أجرى عديداً من الحالات المعقدة منذ تدشينه ويقدم أحدث الخدمات في مجال القسطرة القلبية، ويوفر فحوص المجهودات، إضافة إلى قسم تداخلي وعيادات خارجية مختصة ومعمل للقسطرة يضم جميع المواصفات المتطورة لإجراء العمليات التداخلية.