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نجل "خاشقجي" يعلن استقبال العزاء في والده بجدة من غد الجمعة

إلى الأحد للرجال ومن الاثنين للأربعاء للنساء

أعلن صلاح جمال خاشقجي عن استقبال واجب العزاء في والده جمال خاشقجي، رحمه الله، في منزل الفقيد رحمه الله بجدة، وذلك من غد الجمعة إلى الأحد للرجال، ومن الاثنين إلى الأربعاء للنساء.

‏جاء ذلك في تغريدة من حسابه بتوتير قال فيها: "إنا لله وإنا إليه راجعون، سيقام عزاء الفقيد جمال خاشقجي من الجمعة إلى الأحد بمنزل الفقيد بمدينة جدة، اللهم تغمده برحمتك وألهمنا الصبر في مصابنا".

وأضاف صلاح في تغريدة أخرى: ‏نستقبل عزاء السيدات بمنزل الفقيد بمدينة جدة من الاثنين إلى الأربعاء، اللهُمَّ اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه، وأَكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس".

جمال خاشقجي اختفاء جمال خاشقجي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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نجل "خاشقجي" يعلن استقبال العزاء في والده بجدة من غد الجمعة
سبق

أعلن صلاح جمال خاشقجي عن استقبال واجب العزاء في والده جمال خاشقجي، رحمه الله، في منزل الفقيد رحمه الله بجدة، وذلك من غد الجمعة إلى الأحد للرجال، ومن الاثنين إلى الأربعاء للنساء.

‏جاء ذلك في تغريدة من حسابه بتوتير قال فيها: "إنا لله وإنا إليه راجعون، سيقام عزاء الفقيد جمال خاشقجي من الجمعة إلى الأحد بمنزل الفقيد بمدينة جدة، اللهم تغمده برحمتك وألهمنا الصبر في مصابنا".

وأضاف صلاح في تغريدة أخرى: ‏نستقبل عزاء السيدات بمنزل الفقيد بمدينة جدة من الاثنين إلى الأربعاء، اللهُمَّ اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه، وأَكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس".

15 نوفمبر 2018 - 7 ربيع الأول 1440
06:07 PM
اخر تعديل
15 نوفمبر 2018 - 7 ربيع الأول 1440
10:09 PM

نجل "خاشقجي" يعلن استقبال العزاء في والده بجدة من غد الجمعة

إلى الأحد للرجال ومن الاثنين للأربعاء للنساء

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
30
33,724

أعلن صلاح جمال خاشقجي عن استقبال واجب العزاء في والده جمال خاشقجي، رحمه الله، في منزل الفقيد رحمه الله بجدة، وذلك من غد الجمعة إلى الأحد للرجال، ومن الاثنين إلى الأربعاء للنساء.

‏جاء ذلك في تغريدة من حسابه بتوتير قال فيها: "إنا لله وإنا إليه راجعون، سيقام عزاء الفقيد جمال خاشقجي من الجمعة إلى الأحد بمنزل الفقيد بمدينة جدة، اللهم تغمده برحمتك وألهمنا الصبر في مصابنا".

وأضاف صلاح في تغريدة أخرى: ‏نستقبل عزاء السيدات بمنزل الفقيد بمدينة جدة من الاثنين إلى الأربعاء، اللهُمَّ اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه، وأَكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس".

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