النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

غضب جماهيري بسبب تذاكر مباراة الهلال والتعاون

طرحت شركة صلة المسوق لتذاكر مباريات فريق الهلال، تذاكر مباراة الهلال والتعاون التي ستجمعهما بعد غد الخميس ضمن الجولة الخامسة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.


وجاءت أسعار التذاكر على النحو التالي:
الموحدة "أفراد وعائلات" 40 ريالًا، الواجهة 100 ريال و75 ريالًا، الفضية 500، 600 ريال.


من جانبها أبدت جماهير الهلال استياءها من ارتفاع أسعار التذاكر ووصفته بالغير مبرر؛ حيث إنه في حال امتلأ أكثر من نصف المقاعد فإن هيئة الرياضة ستمنح النادي مبلغ مليون ريال لكل مباراة.


كما تذمّرت الجماهير من أن أسعار التذاكر ترتفع مع كل مباراة يخوضها الفريق الأزرق.


وطالبت الجماهير الزرقاء إدارة النادي بضرورة مراعاة فئات المجتمع التي تمثل أغلبها فئة الطلاب، ومطالبين بتخفيض أسعار التذاكر وجعلها في متناول الجميع.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
غضب جماهيري بسبب تذاكر مباراة الهلال والتعاون
سبق

طرحت شركة صلة المسوق لتذاكر مباريات فريق الهلال، تذاكر مباراة الهلال والتعاون التي ستجمعهما بعد غد الخميس ضمن الجولة الخامسة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.


وجاءت أسعار التذاكر على النحو التالي:
الموحدة "أفراد وعائلات" 40 ريالًا، الواجهة 100 ريال و75 ريالًا، الفضية 500، 600 ريال.


من جانبها أبدت جماهير الهلال استياءها من ارتفاع أسعار التذاكر ووصفته بالغير مبرر؛ حيث إنه في حال امتلأ أكثر من نصف المقاعد فإن هيئة الرياضة ستمنح النادي مبلغ مليون ريال لكل مباراة.


كما تذمّرت الجماهير من أن أسعار التذاكر ترتفع مع كل مباراة يخوضها الفريق الأزرق.


وطالبت الجماهير الزرقاء إدارة النادي بضرورة مراعاة فئات المجتمع التي تمثل أغلبها فئة الطلاب، ومطالبين بتخفيض أسعار التذاكر وجعلها في متناول الجميع.

24 سبتمبر 2019 - 25 محرّم 1441
07:21 PM
اخر تعديل
24 سبتمبر 2019 - 25 محرّم 1441
09:13 PM

غضب جماهيري بسبب تذاكر مباراة الهلال والتعاون

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
20
9,711

طرحت شركة صلة المسوق لتذاكر مباريات فريق الهلال، تذاكر مباراة الهلال والتعاون التي ستجمعهما بعد غد الخميس ضمن الجولة الخامسة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.


وجاءت أسعار التذاكر على النحو التالي:
الموحدة "أفراد وعائلات" 40 ريالًا، الواجهة 100 ريال و75 ريالًا، الفضية 500، 600 ريال.


من جانبها أبدت جماهير الهلال استياءها من ارتفاع أسعار التذاكر ووصفته بالغير مبرر؛ حيث إنه في حال امتلأ أكثر من نصف المقاعد فإن هيئة الرياضة ستمنح النادي مبلغ مليون ريال لكل مباراة.


كما تذمّرت الجماهير من أن أسعار التذاكر ترتفع مع كل مباراة يخوضها الفريق الأزرق.


وطالبت الجماهير الزرقاء إدارة النادي بضرورة مراعاة فئات المجتمع التي تمثل أغلبها فئة الطلاب، ومطالبين بتخفيض أسعار التذاكر وجعلها في متناول الجميع.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
33,962
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
32,100
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
27,088
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
35,670

كاريكاتير

السعودة الوهمية

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة