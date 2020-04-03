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لبنان يسجل 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا

ارتفع عدد الوفيات إلى 17 حالة

سجلت لبنان اليوم 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا (Covid-19).
وأوضحت وزارة الصحة اللبنانية في بيان لها أن عدد الحالات المثبتة مخبريًا في مستشفى الحريري الجامعي ومختبرات المستشفيات الجامعية المعتمدة، إضافة إلى المختبرات الخاصة، 508 حالات، بزيادة 14 حالة عن يوم أمس، علمًا أن عدد الفحوصات التي أجريت في الساعات الأربع والعشرين الماضية بلغ 644 فحصًا.
وأشارت إلى تسجيل حالة وفاة جديدة بالفيروس، ليصبح عدد الوفيات 17 حالة.

فيروس كورونا الجديد لبنان

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لبنان يسجل 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا
سبق

سجلت لبنان اليوم 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا (Covid-19).
وأوضحت وزارة الصحة اللبنانية في بيان لها أن عدد الحالات المثبتة مخبريًا في مستشفى الحريري الجامعي ومختبرات المستشفيات الجامعية المعتمدة، إضافة إلى المختبرات الخاصة، 508 حالات، بزيادة 14 حالة عن يوم أمس، علمًا أن عدد الفحوصات التي أجريت في الساعات الأربع والعشرين الماضية بلغ 644 فحصًا.
وأشارت إلى تسجيل حالة وفاة جديدة بالفيروس، ليصبح عدد الوفيات 17 حالة.

03 إبريل 2020 - 10 شعبان 1441
03:05 PM

لبنان يسجل 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا

ارتفع عدد الوفيات إلى 17 حالة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجلت لبنان اليوم 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا (Covid-19).
وأوضحت وزارة الصحة اللبنانية في بيان لها أن عدد الحالات المثبتة مخبريًا في مستشفى الحريري الجامعي ومختبرات المستشفيات الجامعية المعتمدة، إضافة إلى المختبرات الخاصة، 508 حالات، بزيادة 14 حالة عن يوم أمس، علمًا أن عدد الفحوصات التي أجريت في الساعات الأربع والعشرين الماضية بلغ 644 فحصًا.
وأشارت إلى تسجيل حالة وفاة جديدة بالفيروس، ليصبح عدد الوفيات 17 حالة.

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