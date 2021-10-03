وكانت الجولة السابعة قد أسفرت عن فوز النصر على أبها بثلاثة أهداف لهدف، كما تغلب الاتحاد على الأهلي بهدفين وتعادل الهلال مع الحزم.

وتواجد في القائمة من الاتحاد كل من حمدان الشمراني وأحمد حجازي وكورنادو والحارس غروهي فيما تواجد من النصر مشاريبوف وتاليسكا .

ولم تشهد القائمة أي تواجد للاعب هلالي فيما تواجد بها أربعة لاعبين للاتحاد ولاعبين من النصر.

نشر موقع "sofa score" العالمي تشكيلة الجولة السابعة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين .

تشكيلة الجولة السابعة من دوري المحترفين لا تشهد أي تواجد للاعب "هلالي" محمد السيّد سبق 2021-10-03 نشر موقع "sofa score" العالمي تشكيلة الجولة السابعة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين . ولم تشهد القائمة أي تواجد للاعب هلالي فيما تواجد بها أربعة لاعبين للاتحاد ولاعبين من النصر. وتواجد في القائمة من الاتحاد كل من حمدان الشمراني وأحمد حجازي وكورنادو والحارس غروهي فيما تواجد من النصر مشاريبوف وتاليسكا . وكانت الجولة السابعة قد أسفرت عن فوز النصر على أبها بثلاثة أهداف لهدف، كما تغلب الاتحاد على الأهلي بهدفين وتعادل الهلال مع الحزم.

03 أكتوبر 2021 - 26 صفر 1443 07:38 PM

تشكيلة الجولة السابعة من دوري المحترفين لا تشهد أي تواجد للاعب "هلالي"





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نشر موقع "sofa score" العالمي تشكيلة الجولة السابعة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين .

ولم تشهد القائمة أي تواجد للاعب هلالي فيما تواجد بها أربعة لاعبين للاتحاد ولاعبين من النصر.

وتواجد في القائمة من الاتحاد كل من حمدان الشمراني وأحمد حجازي وكورنادو والحارس غروهي فيما تواجد من النصر مشاريبوف وتاليسكا .

وكانت الجولة السابعة قد أسفرت عن فوز النصر على أبها بثلاثة أهداف لهدف، كما تغلب الاتحاد على الأهلي بهدفين وتعادل الهلال مع الحزم.