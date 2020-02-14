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مدير جامعة المجمعة يرفع الشكر للقيادة للموافقة على تشكيل أول مجلس للجامعات

قال إنها نقلة تاريخية تأتي ضمن الخطوات المتتابعة لتطوير التعليم وفق رؤية 2030

رفع مدير جامعة المجمعة الدكتور خالد بن سعد المقرن شكره وتقديره لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بمناسبة صدور موافقته الكريمة بتشكيل أول مجلس لشؤون الجامعات في المملكة، معتبرًا ذلك نقلة تاريخية وخطوة مهمة نحو تطبيق نظام الجامعات الجديد .

وفي التفاصيل، أكد "المقرن" أن تشكيل أول مجلس لشؤون الجامعات في المملكة، يأتي ضمن الخطوات المتتابعة لتطوير التعليم وفق نظرة ثاقبة ورؤية واضحة للقيادة الحكيمة لبناء مستقبل واعد يضمن الجودة والتميز في العملية التعليمية والبحثية، ورفع كفاءة الإنفاق، وتنمية الموارد المالية للجامعات، بما ينسجم مع رؤية المملكة 2030، لتقوم الجامعات بالدور المناط بها على الوجه الأكمل وفق خطط مدروسة وذات معايير عالية ترفع سقف الطموحات لدى منسوبيها.

وقدم الدكتور المقرن شكره لوزير التعليم رئيس مجلس شؤون الجامعات الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ على ما يبذله من جهد كبير وعمل دؤوب من أجل تحقيق طموحات وآمال ولاة الأمر - حفظهم الله - من خلال الاستثمار في العقول البشرية والاستفادة من الطاقات الوطنية لمستقبل مشرق بإذن الله.

نظام الجامعات الجديد جامعة المجمعة

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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مدير جامعة المجمعة يرفع الشكر للقيادة للموافقة على تشكيل أول مجلس للجامعات
سبق

رفع مدير جامعة المجمعة الدكتور خالد بن سعد المقرن شكره وتقديره لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بمناسبة صدور موافقته الكريمة بتشكيل أول مجلس لشؤون الجامعات في المملكة، معتبرًا ذلك نقلة تاريخية وخطوة مهمة نحو تطبيق نظام الجامعات الجديد .

وفي التفاصيل، أكد "المقرن" أن تشكيل أول مجلس لشؤون الجامعات في المملكة، يأتي ضمن الخطوات المتتابعة لتطوير التعليم وفق نظرة ثاقبة ورؤية واضحة للقيادة الحكيمة لبناء مستقبل واعد يضمن الجودة والتميز في العملية التعليمية والبحثية، ورفع كفاءة الإنفاق، وتنمية الموارد المالية للجامعات، بما ينسجم مع رؤية المملكة 2030، لتقوم الجامعات بالدور المناط بها على الوجه الأكمل وفق خطط مدروسة وذات معايير عالية ترفع سقف الطموحات لدى منسوبيها.

وقدم الدكتور المقرن شكره لوزير التعليم رئيس مجلس شؤون الجامعات الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ على ما يبذله من جهد كبير وعمل دؤوب من أجل تحقيق طموحات وآمال ولاة الأمر - حفظهم الله - من خلال الاستثمار في العقول البشرية والاستفادة من الطاقات الوطنية لمستقبل مشرق بإذن الله.

14 فبراير 2020 - 20 جمادى الآخر 1441
12:03 AM

مدير جامعة المجمعة يرفع الشكر للقيادة للموافقة على تشكيل أول مجلس للجامعات

قال إنها نقلة تاريخية تأتي ضمن الخطوات المتتابعة لتطوير التعليم وفق رؤية 2030

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صحيفة سبق الإلكترونية - المجمعة
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رفع مدير جامعة المجمعة الدكتور خالد بن سعد المقرن شكره وتقديره لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بمناسبة صدور موافقته الكريمة بتشكيل أول مجلس لشؤون الجامعات في المملكة، معتبرًا ذلك نقلة تاريخية وخطوة مهمة نحو تطبيق نظام الجامعات الجديد .

وفي التفاصيل، أكد "المقرن" أن تشكيل أول مجلس لشؤون الجامعات في المملكة، يأتي ضمن الخطوات المتتابعة لتطوير التعليم وفق نظرة ثاقبة ورؤية واضحة للقيادة الحكيمة لبناء مستقبل واعد يضمن الجودة والتميز في العملية التعليمية والبحثية، ورفع كفاءة الإنفاق، وتنمية الموارد المالية للجامعات، بما ينسجم مع رؤية المملكة 2030، لتقوم الجامعات بالدور المناط بها على الوجه الأكمل وفق خطط مدروسة وذات معايير عالية ترفع سقف الطموحات لدى منسوبيها.

وقدم الدكتور المقرن شكره لوزير التعليم رئيس مجلس شؤون الجامعات الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ على ما يبذله من جهد كبير وعمل دؤوب من أجل تحقيق طموحات وآمال ولاة الأمر - حفظهم الله - من خلال الاستثمار في العقول البشرية والاستفادة من الطاقات الوطنية لمستقبل مشرق بإذن الله.

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