"كورونا" عربيًا.. 3136 إصابة جديدة في لبنان و1807 بالأردن

الكويت تسجل 1048 حالة والمغرب 471

سجّلت لبنان 3136 إصابة جديدة بفيروس كورونا و63 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 331152 إصابةً.



وأشارت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم إلى أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 223082، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 3866 .



وأعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم، تسجيل 1807 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 341984 إصابة.



وأوضحت في بيان صحفي لها، أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 324070 حالة بعد تسجيل 864 حالة إضافية، كما سجلت 10 حالات وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 4421 حالة.



كما سجلت الكويت 1048 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 175031 حالة في حين تم تسجيل 5 حالات وفاة ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة 985 حالة.



وأوضحت وزارة الصحة الكويتية في بيان أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 114 حالة ليصبح المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها بالمرض وما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 10150 حالة.



وكانت وزارة الصحة قد أعلنت في وقت سابق اليوم شفاء 631 إصابة في الساعات الـ 24 الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 163895 حالة.



فيما سجلت المغرب خلال الساعات الـ24 الماضية 471 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 477160.



وأشارت الصحة المغربية اليوم، إلى أنها سجلت 4 حالات وفاة بالفيروس، ليصل عدد الوفيات إلى 8440، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 45725.