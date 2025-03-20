"العثيم" يشيد بكلمة خادم الحرمين وتأكيدها توفير كل ما يلزم لمواجهة كورونا

أكد أنها شاهد على العزم على تخطي آثاره

أشاد رئيس مجلس إدارة شركة عبد الله العثيم القابضة، عبد الله بن صالح العثيم، بالكلمة التي وجهها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، لإخوانه وأخواته وأبنائه وبناته المواطنين والمقيمين على أرض الحرمين الشريفين، لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد الذي يحيط بالعالم الآن، والاهتمام بتوفير كل ما يلزم من رعاية ودواء وغذاء وكافة المستلزمات المعيشية.

وقال "العثيم": إن "كلمة خادم الحرمين الشريفين أيده الله، تأتي شاهدًا على الجهود التي توليها قيادتنا الرشيدة من اهتمام ورعاية للمواطنين والمقيمين في مواجهة فيروس كورونا، والعزم على تخطيه بالتوكل على الله تعالى واستمرار الجهود الحكومية في كافة القطاعات والمؤسسات، باتخاذ التدابير الضرورية اللازمة للمحافظة على صحة الجميع، فضلًا عن التكاتف والتعاون وتعزيز الوعي الفردي والجماعي من المواطنين والمقيمين لقرارات الدولة، والالتزام بكل ما يصدر من توجيهات وتعليمات وإرشادات في سبيل مواجهة الانتشار السريع لهذه الجائحة".

كما عبر عن إشادته بالتدابير الاحترازية والمبادرات العاجلة التي أعلنتها حكومة خادم الحرمين الشريفين، لتخفيف آثار تداعيات فيروس كورونا على الاقتصاد والقطاع الخاص، مشيرًا إلى أن اتخاذ مثل هذه التدابير العاجلة يؤكد قوة المركز المالي للحكومة، ويبين مقدرتها في التعامل مع التحديات المستحدثة والحد من تأثيراتها في الحفاظ على الاستدامة المالية والاستقرار الاقتصادي على المديين المتوسط والطويل.

وختم "العثيم"، حديثه بالدعاء أن يحفظ بلادنا وسائر بلدان العالم من كل مكروه، وأن يديم على مملكتنا الغالية أمنها وسلامها واستقرارها تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود "يحفظهما الله ".