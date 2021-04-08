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"الأنصاري" رئيساً للمجلس التنفيذي لاتحاد الجامعات العربية

في دورته الثالثة والخمسين بالمؤتمر الذي استضافته جامعة محمد بن فهد

اختير رئيس جامعة الأمير محمد بن فهد الدكتور عيسى بن حسن الأنصاري رئيساً للمجلس التنفيذي لاتحاد الجامعات العربية في دورته الثالثة والخمسين، والذي استضافته جامعة الأمير محمد بن فهد.

وتسلم الدكتور "الأنصاري" خلال فعاليات المؤتمر الذي أنطلق يوم الأربعاء 7 مايو 2021 رئاسة المجلس التنفيذي، خلفاً للرئيس السابق.

من جهته، قدّم الدكتور الأنصاري شكره وتقديره لأعضاء الاتحاد على الثقة باختياره رئيساً للمجلس التنفيذي للاتحاد كما قدم شكره للأمين العام الدكتور عمرو عزت سلامة.

يُذْكر أن اتحاد الجامعات العربية تأسس بموجب قرار رقم 2056 في 30/ 9/ 1964 الصادر من مجلس جامعة الدول العربية بناءً على توصية لجنة الشؤون الثقافية والاجتماعية، وتم إنشاء أمانة مؤقتة للاتحاد في القاهرة في عام 1965، وعُقد أول اجتماع للمؤتمر العام للاتحاد في سبتمبر 1969؛ حيث تحولت الأمانة المؤقتة إلى أمانة عامة دائمة وكان عدد الجامعات المؤسسة والعاملة حينها (23) جامعة عربية. وفي عام 1984 نقل المقر العام للأمانة العامة للاتحاد إلى مدينة عمان في المملكة الأردنية الهاشمية.

ويهدف الاتحاد إلى دعم الجامعات العربية في إعداد الإنسان القادر على خدمة أمته العربية وتحقيق تطلعاتها، بالعمل على أن تلتزم الجامعات العربية بالقيم النابعة من عقيدة الإسلام ورسالته الخالدة، وتطبيقها فكراً وعملاً لتحقيق هذا الهدف بجميع الوسائل المشروعة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأنصاري" رئيساً للمجلس التنفيذي لاتحاد الجامعات العربية
سبق

اختير رئيس جامعة الأمير محمد بن فهد الدكتور عيسى بن حسن الأنصاري رئيساً للمجلس التنفيذي لاتحاد الجامعات العربية في دورته الثالثة والخمسين، والذي استضافته جامعة الأمير محمد بن فهد.

وتسلم الدكتور "الأنصاري" خلال فعاليات المؤتمر الذي أنطلق يوم الأربعاء 7 مايو 2021 رئاسة المجلس التنفيذي، خلفاً للرئيس السابق.

من جهته، قدّم الدكتور الأنصاري شكره وتقديره لأعضاء الاتحاد على الثقة باختياره رئيساً للمجلس التنفيذي للاتحاد كما قدم شكره للأمين العام الدكتور عمرو عزت سلامة.

يُذْكر أن اتحاد الجامعات العربية تأسس بموجب قرار رقم 2056 في 30/ 9/ 1964 الصادر من مجلس جامعة الدول العربية بناءً على توصية لجنة الشؤون الثقافية والاجتماعية، وتم إنشاء أمانة مؤقتة للاتحاد في القاهرة في عام 1965، وعُقد أول اجتماع للمؤتمر العام للاتحاد في سبتمبر 1969؛ حيث تحولت الأمانة المؤقتة إلى أمانة عامة دائمة وكان عدد الجامعات المؤسسة والعاملة حينها (23) جامعة عربية. وفي عام 1984 نقل المقر العام للأمانة العامة للاتحاد إلى مدينة عمان في المملكة الأردنية الهاشمية.

ويهدف الاتحاد إلى دعم الجامعات العربية في إعداد الإنسان القادر على خدمة أمته العربية وتحقيق تطلعاتها، بالعمل على أن تلتزم الجامعات العربية بالقيم النابعة من عقيدة الإسلام ورسالته الخالدة، وتطبيقها فكراً وعملاً لتحقيق هذا الهدف بجميع الوسائل المشروعة.

08 إبريل 2021 - 26 شعبان 1442
10:22 AM

"الأنصاري" رئيساً للمجلس التنفيذي لاتحاد الجامعات العربية

في دورته الثالثة والخمسين بالمؤتمر الذي استضافته جامعة محمد بن فهد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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اختير رئيس جامعة الأمير محمد بن فهد الدكتور عيسى بن حسن الأنصاري رئيساً للمجلس التنفيذي لاتحاد الجامعات العربية في دورته الثالثة والخمسين، والذي استضافته جامعة الأمير محمد بن فهد.

وتسلم الدكتور "الأنصاري" خلال فعاليات المؤتمر الذي أنطلق يوم الأربعاء 7 مايو 2021 رئاسة المجلس التنفيذي، خلفاً للرئيس السابق.

من جهته، قدّم الدكتور الأنصاري شكره وتقديره لأعضاء الاتحاد على الثقة باختياره رئيساً للمجلس التنفيذي للاتحاد كما قدم شكره للأمين العام الدكتور عمرو عزت سلامة.

يُذْكر أن اتحاد الجامعات العربية تأسس بموجب قرار رقم 2056 في 30/ 9/ 1964 الصادر من مجلس جامعة الدول العربية بناءً على توصية لجنة الشؤون الثقافية والاجتماعية، وتم إنشاء أمانة مؤقتة للاتحاد في القاهرة في عام 1965، وعُقد أول اجتماع للمؤتمر العام للاتحاد في سبتمبر 1969؛ حيث تحولت الأمانة المؤقتة إلى أمانة عامة دائمة وكان عدد الجامعات المؤسسة والعاملة حينها (23) جامعة عربية. وفي عام 1984 نقل المقر العام للأمانة العامة للاتحاد إلى مدينة عمان في المملكة الأردنية الهاشمية.

ويهدف الاتحاد إلى دعم الجامعات العربية في إعداد الإنسان القادر على خدمة أمته العربية وتحقيق تطلعاتها، بالعمل على أن تلتزم الجامعات العربية بالقيم النابعة من عقيدة الإسلام ورسالته الخالدة، وتطبيقها فكراً وعملاً لتحقيق هذا الهدف بجميع الوسائل المشروعة.

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