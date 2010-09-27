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"الموارد البشرية" بالرياض ينظم برنامجًا وطنيًّا لمنسوبيه في يوم الوطن

تخلّله توزيع الأعلام والهدايا التذكارية على الحضور

نظّم فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، صباح اليوم، وبحضور مدير عام الفرع محمد بن عبدالله الحربي، برنامجًا وطنيًّا خاصًّا لمنسوبيه تحت شعار "همة حتى القمة" بمناسبة اليوم الوطني 90.

وتضمن البرنامج الذي أقيم مع تطبيق الإجراءات الاحترازية وقوانين التباعد الاجتماعي على عرض بعض اللوحات ذات المضامين الوطنية في شاشات الفرع الداخلية، وتوزيع الأعلام والحلوى والهدايا التذكارية بهذه المناسبة على الحضور، كما ألقى أحد موظفي العلاقات والإعلام قصيدة وطنية في ختام البرنامج نالت على استحسان الجميع.

وتبادل الدكتور "الحربي" مع منسوبي ومنسوبات الفرع التهاني والتبريكات بهذه المناسبة الوطنية المجيدة، كما قدّم شكره وتقديره لجميع الإدارات على جهودهم المبذولة طوال العام، داعيًا الله أن يعيد هذه الذكرى على وطننا الغالي أعوامًا مديدة وهي ترفل في ثياب العز والمجد والتطور الذي أرسى قواعده الملك المؤسس، وسار على نهجه أبناؤه البررة من بعده.

وفي ذات السياق نظّم مركز الرعاية النهارية لحالات التوحد بالرياض ومراكز التنمية الاجتماعية بالرياض وبمحافظة الدلم وروضة سدير ومكتب الضمان الاجتماعي بحوطة بني تميم؛ مجموعة من البرامج بمناسبة اليوم الوطني 90.

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"الموارد البشرية" بالرياض ينظم برنامجًا وطنيًّا لمنسوبيه في يوم الوطن
سبق

نظّم فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، صباح اليوم، وبحضور مدير عام الفرع محمد بن عبدالله الحربي، برنامجًا وطنيًّا خاصًّا لمنسوبيه تحت شعار "همة حتى القمة" بمناسبة اليوم الوطني 90.

وتضمن البرنامج الذي أقيم مع تطبيق الإجراءات الاحترازية وقوانين التباعد الاجتماعي على عرض بعض اللوحات ذات المضامين الوطنية في شاشات الفرع الداخلية، وتوزيع الأعلام والحلوى والهدايا التذكارية بهذه المناسبة على الحضور، كما ألقى أحد موظفي العلاقات والإعلام قصيدة وطنية في ختام البرنامج نالت على استحسان الجميع.

وتبادل الدكتور "الحربي" مع منسوبي ومنسوبات الفرع التهاني والتبريكات بهذه المناسبة الوطنية المجيدة، كما قدّم شكره وتقديره لجميع الإدارات على جهودهم المبذولة طوال العام، داعيًا الله أن يعيد هذه الذكرى على وطننا الغالي أعوامًا مديدة وهي ترفل في ثياب العز والمجد والتطور الذي أرسى قواعده الملك المؤسس، وسار على نهجه أبناؤه البررة من بعده.

وفي ذات السياق نظّم مركز الرعاية النهارية لحالات التوحد بالرياض ومراكز التنمية الاجتماعية بالرياض وبمحافظة الدلم وروضة سدير ومكتب الضمان الاجتماعي بحوطة بني تميم؛ مجموعة من البرامج بمناسبة اليوم الوطني 90.

27 سبتمبر 2020 - 10 صفر 1442
05:44 PM

"الموارد البشرية" بالرياض ينظم برنامجًا وطنيًّا لمنسوبيه في يوم الوطن

تخلّله توزيع الأعلام والهدايا التذكارية على الحضور

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منصور الشلاقي - حائل
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نظّم فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، صباح اليوم، وبحضور مدير عام الفرع محمد بن عبدالله الحربي، برنامجًا وطنيًّا خاصًّا لمنسوبيه تحت شعار "همة حتى القمة" بمناسبة اليوم الوطني 90.

وتضمن البرنامج الذي أقيم مع تطبيق الإجراءات الاحترازية وقوانين التباعد الاجتماعي على عرض بعض اللوحات ذات المضامين الوطنية في شاشات الفرع الداخلية، وتوزيع الأعلام والحلوى والهدايا التذكارية بهذه المناسبة على الحضور، كما ألقى أحد موظفي العلاقات والإعلام قصيدة وطنية في ختام البرنامج نالت على استحسان الجميع.

وتبادل الدكتور "الحربي" مع منسوبي ومنسوبات الفرع التهاني والتبريكات بهذه المناسبة الوطنية المجيدة، كما قدّم شكره وتقديره لجميع الإدارات على جهودهم المبذولة طوال العام، داعيًا الله أن يعيد هذه الذكرى على وطننا الغالي أعوامًا مديدة وهي ترفل في ثياب العز والمجد والتطور الذي أرسى قواعده الملك المؤسس، وسار على نهجه أبناؤه البررة من بعده.

وفي ذات السياق نظّم مركز الرعاية النهارية لحالات التوحد بالرياض ومراكز التنمية الاجتماعية بالرياض وبمحافظة الدلم وروضة سدير ومكتب الضمان الاجتماعي بحوطة بني تميم؛ مجموعة من البرامج بمناسبة اليوم الوطني 90.

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