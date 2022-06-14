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"الصحة" تعلن تسجيل 4233 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 127541

بعد تسجيل 145 حالة جديدة.. السنغال تقترب من عتبة 5 آلاف إصابة بكورونا

128 حالة شفاء إضافية رفعت عدد المتعافين إلى 3228.. و60 وفاة

ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد المسجلة في السنغال، إلى 4996 حالة مؤكدة، بعد تسجيل 145 حالة جديدة أمس.

ووفق آخر بيان صادر عن وزارة الصحة والعمل الاجتماعي السنغالية، فقد سُجلت 128 حالة شفاء جديدة، رفعت عدد المتعافين في البلاد إلى 3228، كما ارتفعت الوفيات جراء جائحة كوفيد 19 إلى 60 وفاة، فيما يواصل 1707 أشخاص العلاج من الفيروس.

وكانت الحكومة السنغالية قد أعلنت قبل 10 أيام، عن تخفيف إجراءاتها المتخذة لمواجهة فيروس كورونا، عقب احتجاجات شهدتها عدد من مدن البلاد.

وشمل التخفيف السماح بإعادة فتح محطات النقل البري بين المدن، وتقليص ساعات حظر التجول، والسماح بفتح المطاعم وصالات الألعاب الرياضية.

فيروس كورونا الجديد

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بعد تسجيل 145 حالة جديدة.. السنغال تقترب من عتبة 5 آلاف إصابة بكورونا
سبق

ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد المسجلة في السنغال، إلى 4996 حالة مؤكدة، بعد تسجيل 145 حالة جديدة أمس.

ووفق آخر بيان صادر عن وزارة الصحة والعمل الاجتماعي السنغالية، فقد سُجلت 128 حالة شفاء جديدة، رفعت عدد المتعافين في البلاد إلى 3228، كما ارتفعت الوفيات جراء جائحة كوفيد 19 إلى 60 وفاة، فيما يواصل 1707 أشخاص العلاج من الفيروس.

وكانت الحكومة السنغالية قد أعلنت قبل 10 أيام، عن تخفيف إجراءاتها المتخذة لمواجهة فيروس كورونا، عقب احتجاجات شهدتها عدد من مدن البلاد.

وشمل التخفيف السماح بإعادة فتح محطات النقل البري بين المدن، وتقليص ساعات حظر التجول، والسماح بفتح المطاعم وصالات الألعاب الرياضية.

14 يونيو 2020 - 22 شوّال 1441
05:30 PM

بعد تسجيل 145 حالة جديدة.. السنغال تقترب من عتبة 5 آلاف إصابة بكورونا

128 حالة شفاء إضافية رفعت عدد المتعافين إلى 3228.. و60 وفاة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد المسجلة في السنغال، إلى 4996 حالة مؤكدة، بعد تسجيل 145 حالة جديدة أمس.

ووفق آخر بيان صادر عن وزارة الصحة والعمل الاجتماعي السنغالية، فقد سُجلت 128 حالة شفاء جديدة، رفعت عدد المتعافين في البلاد إلى 3228، كما ارتفعت الوفيات جراء جائحة كوفيد 19 إلى 60 وفاة، فيما يواصل 1707 أشخاص العلاج من الفيروس.

وكانت الحكومة السنغالية قد أعلنت قبل 10 أيام، عن تخفيف إجراءاتها المتخذة لمواجهة فيروس كورونا، عقب احتجاجات شهدتها عدد من مدن البلاد.

وشمل التخفيف السماح بإعادة فتح محطات النقل البري بين المدن، وتقليص ساعات حظر التجول، والسماح بفتح المطاعم وصالات الألعاب الرياضية.

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