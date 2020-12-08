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الجيش المصري يعلن حصيلة ضرباته ضد الإرهاب في 3 أشهر

تدمير 440 وكراً وقتل 40 من العناصر التكفيرية الخطيرة

أعلن الجيش المصري، الثلاثاء، حصيلة الضربات والعمليات التي قام بها ضد الجماعات المتطرفة في شبه جزيرة سيناء، كاشفاً عن تدمير 437 وكراً وملجأً ومخزناً للمواد المتفجرة، تستخدمها العناصر التكفيرية كملاذات لها، ما أسفر عن مقتل 25 عنصراً شديدي الخطورة، وذلك في إطار استكمال جهود القوات المسلحة لمكافحة الإرهاب.

ونشر المتحدث العسكري المصري على صفحته الرسمية بموقع "فيس بوك"، شريط فيديو يرصد علميات الجيش وضرباته ضد الإرهابيين في سيناء، في الفترة من الأول من سبتمبر 2020 حتى الثامن من ديسمبر الجاري.

وقال: تم استهداف ست عربات دفع رباعي مفخخة للجماعات الإرهابية، إلى جانب عمليات نوعية أدت إلى مقتل 15 تكفيرياً شديدي الخطورة.

وأضاف المتحدث: تم اكتشاف وتدمير 159 عبوة ناسفة كانت موضوعة على المحاور والطرق الرئيسية، فضلاً عن تدمير 32 دراجة بخارية.

ولفت إلى ضبط ثلاث بنادق آلية وأخرى مخصصة للقنص، وجهاز اتصال لاسلكي تستخدمه العناصر الإرهابية، والقبض على 12 عنصرًا إرهابيًا، تمت إحالتهم إلى القضاء.

على صعيد آخر، قالت القوات المصرية إنها تمكنت من تدمير 21 عربة محملة بالذخائر كانت تحاول اختراق الحدود الغربية المحاذية لليبيا.

الجيش المصري

الرئيسية/ أخبار العالم

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الجيش المصري يعلن حصيلة ضرباته ضد الإرهاب في 3 أشهر
سبق

أعلن الجيش المصري، الثلاثاء، حصيلة الضربات والعمليات التي قام بها ضد الجماعات المتطرفة في شبه جزيرة سيناء، كاشفاً عن تدمير 437 وكراً وملجأً ومخزناً للمواد المتفجرة، تستخدمها العناصر التكفيرية كملاذات لها، ما أسفر عن مقتل 25 عنصراً شديدي الخطورة، وذلك في إطار استكمال جهود القوات المسلحة لمكافحة الإرهاب.

ونشر المتحدث العسكري المصري على صفحته الرسمية بموقع "فيس بوك"، شريط فيديو يرصد علميات الجيش وضرباته ضد الإرهابيين في سيناء، في الفترة من الأول من سبتمبر 2020 حتى الثامن من ديسمبر الجاري.

وقال: تم استهداف ست عربات دفع رباعي مفخخة للجماعات الإرهابية، إلى جانب عمليات نوعية أدت إلى مقتل 15 تكفيرياً شديدي الخطورة.

وأضاف المتحدث: تم اكتشاف وتدمير 159 عبوة ناسفة كانت موضوعة على المحاور والطرق الرئيسية، فضلاً عن تدمير 32 دراجة بخارية.

ولفت إلى ضبط ثلاث بنادق آلية وأخرى مخصصة للقنص، وجهاز اتصال لاسلكي تستخدمه العناصر الإرهابية، والقبض على 12 عنصرًا إرهابيًا، تمت إحالتهم إلى القضاء.

على صعيد آخر، قالت القوات المصرية إنها تمكنت من تدمير 21 عربة محملة بالذخائر كانت تحاول اختراق الحدود الغربية المحاذية لليبيا.

08 ديسمبر 2020 - 23 ربيع الآخر 1442
12:20 PM

الجيش المصري يعلن حصيلة ضرباته ضد الإرهاب في 3 أشهر

تدمير 440 وكراً وقتل 40 من العناصر التكفيرية الخطيرة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن الجيش المصري، الثلاثاء، حصيلة الضربات والعمليات التي قام بها ضد الجماعات المتطرفة في شبه جزيرة سيناء، كاشفاً عن تدمير 437 وكراً وملجأً ومخزناً للمواد المتفجرة، تستخدمها العناصر التكفيرية كملاذات لها، ما أسفر عن مقتل 25 عنصراً شديدي الخطورة، وذلك في إطار استكمال جهود القوات المسلحة لمكافحة الإرهاب.

ونشر المتحدث العسكري المصري على صفحته الرسمية بموقع "فيس بوك"، شريط فيديو يرصد علميات الجيش وضرباته ضد الإرهابيين في سيناء، في الفترة من الأول من سبتمبر 2020 حتى الثامن من ديسمبر الجاري.

وقال: تم استهداف ست عربات دفع رباعي مفخخة للجماعات الإرهابية، إلى جانب عمليات نوعية أدت إلى مقتل 15 تكفيرياً شديدي الخطورة.

وأضاف المتحدث: تم اكتشاف وتدمير 159 عبوة ناسفة كانت موضوعة على المحاور والطرق الرئيسية، فضلاً عن تدمير 32 دراجة بخارية.

ولفت إلى ضبط ثلاث بنادق آلية وأخرى مخصصة للقنص، وجهاز اتصال لاسلكي تستخدمه العناصر الإرهابية، والقبض على 12 عنصرًا إرهابيًا، تمت إحالتهم إلى القضاء.

على صعيد آخر، قالت القوات المصرية إنها تمكنت من تدمير 21 عربة محملة بالذخائر كانت تحاول اختراق الحدود الغربية المحاذية لليبيا.

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