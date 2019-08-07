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"بنان".. جهاز لتحديد هوية فاقدي الوعي في مستشفيات المشاعر

يعتمد على البصمة.. و"الصحة" دربت منسوبيها على استخدامه

انطلق جهاز "بنان" في حج هذا العام 1440هـ، بالتعاون بين "الصحة" ومركز المعلومات الوطني، لاستخدامه في مستشفيات المشاعر المقدسة، للتعرف على معلومات فاقدي الوعي وجثث مجهولي الهوية عن طريق البصمة.

ودربت "الصحة" منسوبيها على استخدام الجهاز الذي وفرت منها خمسة أجهزة في مستشفيات المشاعر المقدسة.

ويقوم الجهاز بإرسال البيانات "لاسلكياً" إلى سيرفرات مركز المعلومات والبحث بالصمات في القواعد المدنية "الأحوال والجوازات"، وفي حال كانت النتيجة إيجابية يقوم النظام بعرض صورة وجه الجثة الملتقطة وصورة الوجه الموجودة في قاعدة البيانات والاسم ورقم الهوية.


وبإمكان المشغل طباعة تقرير التعرف من خلال نظام BW من أنظمة الويب عن طريق الأجهزة المكتبية في قسم الحاسب الآلي.

وفي حال إذا كانت النتيجة سلبية يتيح النظام للمشغل خيارين الأول إعادة البحث والثاني تسجيل البصمات وعند اختيار تسجيل يقوم النظام بفتح شاشة لالتقاط البصمات العشرة وحفظها في قواعد بيانات مركز المعلومات الوطني.

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"بنان".. جهاز لتحديد هوية فاقدي الوعي في مستشفيات المشاعر
سبق

انطلق جهاز "بنان" في حج هذا العام 1440هـ، بالتعاون بين "الصحة" ومركز المعلومات الوطني، لاستخدامه في مستشفيات المشاعر المقدسة، للتعرف على معلومات فاقدي الوعي وجثث مجهولي الهوية عن طريق البصمة.

ودربت "الصحة" منسوبيها على استخدام الجهاز الذي وفرت منها خمسة أجهزة في مستشفيات المشاعر المقدسة.

ويقوم الجهاز بإرسال البيانات "لاسلكياً" إلى سيرفرات مركز المعلومات والبحث بالصمات في القواعد المدنية "الأحوال والجوازات"، وفي حال كانت النتيجة إيجابية يقوم النظام بعرض صورة وجه الجثة الملتقطة وصورة الوجه الموجودة في قاعدة البيانات والاسم ورقم الهوية.


وبإمكان المشغل طباعة تقرير التعرف من خلال نظام BW من أنظمة الويب عن طريق الأجهزة المكتبية في قسم الحاسب الآلي.

وفي حال إذا كانت النتيجة سلبية يتيح النظام للمشغل خيارين الأول إعادة البحث والثاني تسجيل البصمات وعند اختيار تسجيل يقوم النظام بفتح شاشة لالتقاط البصمات العشرة وحفظها في قواعد بيانات مركز المعلومات الوطني.

07 أغسطس 2019 - 6 ذو الحجة 1440
04:16 PM

"بنان".. جهاز لتحديد هوية فاقدي الوعي في مستشفيات المشاعر

يعتمد على البصمة.. و"الصحة" دربت منسوبيها على استخدامه

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
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انطلق جهاز "بنان" في حج هذا العام 1440هـ، بالتعاون بين "الصحة" ومركز المعلومات الوطني، لاستخدامه في مستشفيات المشاعر المقدسة، للتعرف على معلومات فاقدي الوعي وجثث مجهولي الهوية عن طريق البصمة.

ودربت "الصحة" منسوبيها على استخدام الجهاز الذي وفرت منها خمسة أجهزة في مستشفيات المشاعر المقدسة.

ويقوم الجهاز بإرسال البيانات "لاسلكياً" إلى سيرفرات مركز المعلومات والبحث بالصمات في القواعد المدنية "الأحوال والجوازات"، وفي حال كانت النتيجة إيجابية يقوم النظام بعرض صورة وجه الجثة الملتقطة وصورة الوجه الموجودة في قاعدة البيانات والاسم ورقم الهوية.


وبإمكان المشغل طباعة تقرير التعرف من خلال نظام BW من أنظمة الويب عن طريق الأجهزة المكتبية في قسم الحاسب الآلي.

وفي حال إذا كانت النتيجة سلبية يتيح النظام للمشغل خيارين الأول إعادة البحث والثاني تسجيل البصمات وعند اختيار تسجيل يقوم النظام بفتح شاشة لالتقاط البصمات العشرة وحفظها في قواعد بيانات مركز المعلومات الوطني.

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