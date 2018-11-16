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تنبيه "الأرصاد": تكوُّن سحب رعدية ممطرة على نجران

تصحب برياح مثيرة للأتربة والغبار

أطلقت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً لحالة تكوُّن سحب رعدية ممطرة تصحب بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على منطقة نجران؛ تشمل: محافظة شرورة والأجزاء المجاورة.

وأوضحت الهيئة، أن الحالة تبدأ الساعة 10 صباحاً، وتستمر حتى الساعة 11:55 من مساء اليوم.

من جهتها، دعت الإدارة العامة للدفاع المدني بمنطقة نجران، المواطنين والمقيمين، إلى أخذ الحيطة والحذر، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، وعدم عبور الأودية في أثناء جريان السيول والسير فيها تجنباً لأيّ مكروهٍ - لا سمح الله، وأهمية الالتزام بتعليمات الدفاع المدني واتباع الإرشادات والتعليمات.

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تنبيه "الأرصاد": تكوُّن سحب رعدية ممطرة على نجران
سبق

أطلقت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً لحالة تكوُّن سحب رعدية ممطرة تصحب بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على منطقة نجران؛ تشمل: محافظة شرورة والأجزاء المجاورة.

وأوضحت الهيئة، أن الحالة تبدأ الساعة 10 صباحاً، وتستمر حتى الساعة 11:55 من مساء اليوم.

من جهتها، دعت الإدارة العامة للدفاع المدني بمنطقة نجران، المواطنين والمقيمين، إلى أخذ الحيطة والحذر، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، وعدم عبور الأودية في أثناء جريان السيول والسير فيها تجنباً لأيّ مكروهٍ - لا سمح الله، وأهمية الالتزام بتعليمات الدفاع المدني واتباع الإرشادات والتعليمات.

16 نوفمبر 2018 - 8 ربيع الأول 1440
01:09 PM

تنبيه "الأرصاد": تكوُّن سحب رعدية ممطرة على نجران

تصحب برياح مثيرة للأتربة والغبار

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - نجران
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أطلقت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً لحالة تكوُّن سحب رعدية ممطرة تصحب بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على منطقة نجران؛ تشمل: محافظة شرورة والأجزاء المجاورة.

وأوضحت الهيئة، أن الحالة تبدأ الساعة 10 صباحاً، وتستمر حتى الساعة 11:55 من مساء اليوم.

من جهتها، دعت الإدارة العامة للدفاع المدني بمنطقة نجران، المواطنين والمقيمين، إلى أخذ الحيطة والحذر، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، وعدم عبور الأودية في أثناء جريان السيول والسير فيها تجنباً لأيّ مكروهٍ - لا سمح الله، وأهمية الالتزام بتعليمات الدفاع المدني واتباع الإرشادات والتعليمات.

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