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ارفع مناعتك.. "أطعمة تحارب أمراض الشتاء" تكشفها "سعود الطبية"

تطرد الأجسام الغريبة والخلايا الضارة ومنها "السبانخ والثوم والبيض"

أكدت مدينة الملك سعود الطبية، ممثلة بإدارة التغذية، أن الطعام يلعب دوراً مركزياً في تحديد الصحة العامة وتقوية المناعة، وذلك لأنه يساعد نظام المناعة على العمل بشكلٍ جيد للتخلص من الأجسام الغريبة والخلايا الضارة في الجسم ومكافحة الأمراض الشتوية.

وأوضحت "المدينة" أهم الأطعمة التي تساعد على رفع مستوى المناعة في الجسم، وهي: فيتامين ج الموجود في السبانخ، والمكسرات، والفلفل الأحمر، والبروكلي والفواكه الحمضية.

ويعد فيتامين "د" من وسائل رفع المناعة، وعنه قالت "المدينة": "متوافر في الزبادي ومنتجات الحليب"، أما الزنك فمتوافر في المكسرات، وحبوب القرع، والسمسم، والفاصوليا، والعدس.

وبيّنت: السيلينيوم يوجد في المكسرات، والأسماك الدهنية: التي تحتوي على دهون صحية، والثوم يحتوي مادة الأليسين، إضافة إلى البيض؛ حيث أثبتت الدراسات العلمية أن بياض البيض يلعب دوراً مهماً في تحسين مناعة الجسم.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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ارفع مناعتك.. "أطعمة تحارب أمراض الشتاء" تكشفها "سعود الطبية"
سبق

أكدت مدينة الملك سعود الطبية، ممثلة بإدارة التغذية، أن الطعام يلعب دوراً مركزياً في تحديد الصحة العامة وتقوية المناعة، وذلك لأنه يساعد نظام المناعة على العمل بشكلٍ جيد للتخلص من الأجسام الغريبة والخلايا الضارة في الجسم ومكافحة الأمراض الشتوية.

وأوضحت "المدينة" أهم الأطعمة التي تساعد على رفع مستوى المناعة في الجسم، وهي: فيتامين ج الموجود في السبانخ، والمكسرات، والفلفل الأحمر، والبروكلي والفواكه الحمضية.

ويعد فيتامين "د" من وسائل رفع المناعة، وعنه قالت "المدينة": "متوافر في الزبادي ومنتجات الحليب"، أما الزنك فمتوافر في المكسرات، وحبوب القرع، والسمسم، والفاصوليا، والعدس.

وبيّنت: السيلينيوم يوجد في المكسرات، والأسماك الدهنية: التي تحتوي على دهون صحية، والثوم يحتوي مادة الأليسين، إضافة إلى البيض؛ حيث أثبتت الدراسات العلمية أن بياض البيض يلعب دوراً مهماً في تحسين مناعة الجسم.

14 ديسمبر 2021 - 10 جمادى الأول 1443
12:25 PM

ارفع مناعتك.. "أطعمة تحارب أمراض الشتاء" تكشفها "سعود الطبية"

تطرد الأجسام الغريبة والخلايا الضارة ومنها "السبانخ والثوم والبيض"

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أكدت مدينة الملك سعود الطبية، ممثلة بإدارة التغذية، أن الطعام يلعب دوراً مركزياً في تحديد الصحة العامة وتقوية المناعة، وذلك لأنه يساعد نظام المناعة على العمل بشكلٍ جيد للتخلص من الأجسام الغريبة والخلايا الضارة في الجسم ومكافحة الأمراض الشتوية.

وأوضحت "المدينة" أهم الأطعمة التي تساعد على رفع مستوى المناعة في الجسم، وهي: فيتامين ج الموجود في السبانخ، والمكسرات، والفلفل الأحمر، والبروكلي والفواكه الحمضية.

ويعد فيتامين "د" من وسائل رفع المناعة، وعنه قالت "المدينة": "متوافر في الزبادي ومنتجات الحليب"، أما الزنك فمتوافر في المكسرات، وحبوب القرع، والسمسم، والفاصوليا، والعدس.

وبيّنت: السيلينيوم يوجد في المكسرات، والأسماك الدهنية: التي تحتوي على دهون صحية، والثوم يحتوي مادة الأليسين، إضافة إلى البيض؛ حيث أثبتت الدراسات العلمية أن بياض البيض يلعب دوراً مهماً في تحسين مناعة الجسم.

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