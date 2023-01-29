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متخصص: التميز المدرسي توجُّه استراتيجي لقطاع التعليم في السعودية

قال إن تحوُّل أدوار المدرسة من التقليدية للابتكار يعزز من نواتج التعلم

عقدت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض - ممثلة في قسم القيادة المدرسية - الملتقى الأول لمشرفي القيادة المدرسية يوم أمس، وكانت أولى الجلسات بعنوان (التميز المدرسي التشاركي)، قدمها الدكتور إبراهيم بن داود الداود رئيس قسم الإدارة التربوية بجامعة الملك سعود، وتناول خلالها مفهوم التميز المدرسي والتشاركية، واستعرض مكونات التميز ومجالاته ومعاييره، وقدم رؤية لتكامل أدوار قائد المدرسة ومشرف القيادة المدرسية.

وأكد الدكتور الداود أن تحول المدرسة من التقليدية إلى التميز يستهدف استثمار إمكانات المدرسة، وتطوير قدراتها، وتحسين أدائها.. ويقوم به جميع مكونات المجتمع المدرسي (الطالب والمعلم والقائد والمشرف وأولياء الأمور والجهات المشرفة) بشكل تكاملي، بما يسهم في تعظيم العائد من المدرسة، وتحسين مردودها على المجتمع، ويحقق نواتج متميزة للأهداف الفردية والمجتمعية والرؤى والاستراتيجيات الوطنية.

واستعرض مجالات التميز المدرسي كالتخطيط وقيادة العمليات، والتطوير المهني، وإدارة الأداء التعليمي، والتواصل الفعّال وأخلاقيات المهنة، والبيئة التعليمية وإدارة مواردها، والمبادرات وإدارة الابتكار.

وأوضح نقاط التكامل في تحقيق معايير هذه المجالات للقائد والمشرف، وتحدث عن منهجية بناء معايير التميز المدرسي ومؤشراتها.

وأضاف حول واقع العلاقة بين مكونات المجتمع المدرسي مركزًا على علاقة القائد والمشرف، وتحولها من النمطية التقليدية إلى العمل بروح الفريق الواحد، وأن النجاح الجمعي أكثر استدامة من النجاح الفردي.

وتخلل تناول هذا الموضوع مداخلات عدة، وأسئلة من الحضور حول ما تم عرضه.

واختُتمت الجلسة بالدعوات لكل العاملين في التعليم بالتوفيق، ومواجهة تحيات العمل التعليمي، متمنين تكرار مثل هذه اللقاءات العلمية المفيدة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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متخصص: التميز المدرسي توجُّه استراتيجي لقطاع التعليم في السعودية
سبق

عقدت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض - ممثلة في قسم القيادة المدرسية - الملتقى الأول لمشرفي القيادة المدرسية يوم أمس، وكانت أولى الجلسات بعنوان (التميز المدرسي التشاركي)، قدمها الدكتور إبراهيم بن داود الداود رئيس قسم الإدارة التربوية بجامعة الملك سعود، وتناول خلالها مفهوم التميز المدرسي والتشاركية، واستعرض مكونات التميز ومجالاته ومعاييره، وقدم رؤية لتكامل أدوار قائد المدرسة ومشرف القيادة المدرسية.

وأكد الدكتور الداود أن تحول المدرسة من التقليدية إلى التميز يستهدف استثمار إمكانات المدرسة، وتطوير قدراتها، وتحسين أدائها.. ويقوم به جميع مكونات المجتمع المدرسي (الطالب والمعلم والقائد والمشرف وأولياء الأمور والجهات المشرفة) بشكل تكاملي، بما يسهم في تعظيم العائد من المدرسة، وتحسين مردودها على المجتمع، ويحقق نواتج متميزة للأهداف الفردية والمجتمعية والرؤى والاستراتيجيات الوطنية.

واستعرض مجالات التميز المدرسي كالتخطيط وقيادة العمليات، والتطوير المهني، وإدارة الأداء التعليمي، والتواصل الفعّال وأخلاقيات المهنة، والبيئة التعليمية وإدارة مواردها، والمبادرات وإدارة الابتكار.

وأوضح نقاط التكامل في تحقيق معايير هذه المجالات للقائد والمشرف، وتحدث عن منهجية بناء معايير التميز المدرسي ومؤشراتها.

وأضاف حول واقع العلاقة بين مكونات المجتمع المدرسي مركزًا على علاقة القائد والمشرف، وتحولها من النمطية التقليدية إلى العمل بروح الفريق الواحد، وأن النجاح الجمعي أكثر استدامة من النجاح الفردي.

وتخلل تناول هذا الموضوع مداخلات عدة، وأسئلة من الحضور حول ما تم عرضه.

واختُتمت الجلسة بالدعوات لكل العاملين في التعليم بالتوفيق، ومواجهة تحيات العمل التعليمي، متمنين تكرار مثل هذه اللقاءات العلمية المفيدة.

29 يناير 2019 - 23 جمادى الأول 1440
10:42 PM

متخصص: التميز المدرسي توجُّه استراتيجي لقطاع التعليم في السعودية

قال إن تحوُّل أدوار المدرسة من التقليدية للابتكار يعزز من نواتج التعلم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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عقدت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض - ممثلة في قسم القيادة المدرسية - الملتقى الأول لمشرفي القيادة المدرسية يوم أمس، وكانت أولى الجلسات بعنوان (التميز المدرسي التشاركي)، قدمها الدكتور إبراهيم بن داود الداود رئيس قسم الإدارة التربوية بجامعة الملك سعود، وتناول خلالها مفهوم التميز المدرسي والتشاركية، واستعرض مكونات التميز ومجالاته ومعاييره، وقدم رؤية لتكامل أدوار قائد المدرسة ومشرف القيادة المدرسية.

وأكد الدكتور الداود أن تحول المدرسة من التقليدية إلى التميز يستهدف استثمار إمكانات المدرسة، وتطوير قدراتها، وتحسين أدائها.. ويقوم به جميع مكونات المجتمع المدرسي (الطالب والمعلم والقائد والمشرف وأولياء الأمور والجهات المشرفة) بشكل تكاملي، بما يسهم في تعظيم العائد من المدرسة، وتحسين مردودها على المجتمع، ويحقق نواتج متميزة للأهداف الفردية والمجتمعية والرؤى والاستراتيجيات الوطنية.

واستعرض مجالات التميز المدرسي كالتخطيط وقيادة العمليات، والتطوير المهني، وإدارة الأداء التعليمي، والتواصل الفعّال وأخلاقيات المهنة، والبيئة التعليمية وإدارة مواردها، والمبادرات وإدارة الابتكار.

وأوضح نقاط التكامل في تحقيق معايير هذه المجالات للقائد والمشرف، وتحدث عن منهجية بناء معايير التميز المدرسي ومؤشراتها.

وأضاف حول واقع العلاقة بين مكونات المجتمع المدرسي مركزًا على علاقة القائد والمشرف، وتحولها من النمطية التقليدية إلى العمل بروح الفريق الواحد، وأن النجاح الجمعي أكثر استدامة من النجاح الفردي.

وتخلل تناول هذا الموضوع مداخلات عدة، وأسئلة من الحضور حول ما تم عرضه.

واختُتمت الجلسة بالدعوات لكل العاملين في التعليم بالتوفيق، ومواجهة تحيات العمل التعليمي، متمنين تكرار مثل هذه اللقاءات العلمية المفيدة.

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