متخصص: التميز المدرسي توجُّه استراتيجي لقطاع التعليم في السعودية

متخصص: التميز المدرسي توجُّه استراتيجي لقطاع التعليم في السعودية
قال إن تحوُّل أدوار المدرسة من التقليدية للابتكار يعزز من نواتج التعلم
عقدت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض - ممثلة في قسم القيادة المدرسية - الملتقى الأول لمشرفي القيادة المدرسية يوم أمس، وكانت أولى الجلسات بعنوان (التميز المدرسي التشاركي)، قدمها الدكتور إبراهيم بن داود الداود رئيس قسم الإدارة التربوية بجامعة الملك سعود، وتناول خلالها مفهوم التميز المدرسي والتشاركية، واستعرض مكونات التميز ومجالاته ومعاييره، وقدم رؤية لتكامل أدوار قائد المدرسة ومشرف القيادة المدرسية.
وأكد الدكتور الداود أن تحول المدرسة من التقليدية إلى التميز يستهدف استثمار إمكانات المدرسة، وتطوير قدراتها، وتحسين أدائها.. ويقوم به جميع مكونات المجتمع المدرسي (الطالب والمعلم والقائد والمشرف وأولياء الأمور والجهات المشرفة) بشكل تكاملي، بما يسهم في تعظيم العائد من المدرسة، وتحسين مردودها على المجتمع، ويحقق نواتج متميزة للأهداف الفردية والمجتمعية والرؤى والاستراتيجيات الوطنية.
متخصص: التميز المدرسي توجُّه استراتيجي لقطاع التعليم في السعودية
صحيفة سبق الإلكترونيةسبق2019-01-29
عقدت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض - ممثلة في قسم القيادة المدرسية - الملتقى الأول لمشرفي القيادة المدرسية يوم أمس، وكانت أولى الجلسات بعنوان (التميز المدرسي التشاركي)، قدمها الدكتور إبراهيم بن داود الداود رئيس قسم الإدارة التربوية بجامعة الملك سعود، وتناول خلالها مفهوم التميز المدرسي والتشاركية، واستعرض مكونات التميز ومجالاته ومعاييره، وقدم رؤية لتكامل أدوار قائد المدرسة ومشرف القيادة المدرسية.
وأكد الدكتور الداود أن تحول المدرسة من التقليدية إلى التميز يستهدف استثمار إمكانات المدرسة، وتطوير قدراتها، وتحسين أدائها.. ويقوم به جميع مكونات المجتمع المدرسي (الطالب والمعلم والقائد والمشرف وأولياء الأمور والجهات المشرفة) بشكل تكاملي، بما يسهم في تعظيم العائد من المدرسة، وتحسين مردودها على المجتمع، ويحقق نواتج متميزة للأهداف الفردية والمجتمعية والرؤى والاستراتيجيات الوطنية.
عقدت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض - ممثلة في قسم القيادة المدرسية - الملتقى الأول لمشرفي القيادة المدرسية يوم أمس، وكانت أولى الجلسات بعنوان (التميز المدرسي التشاركي)، قدمها الدكتور إبراهيم بن داود الداود رئيس قسم الإدارة التربوية بجامعة الملك سعود، وتناول خلالها مفهوم التميز المدرسي والتشاركية، واستعرض مكونات التميز ومجالاته ومعاييره، وقدم رؤية لتكامل أدوار قائد المدرسة ومشرف القيادة المدرسية.
وأكد الدكتور الداود أن تحول المدرسة من التقليدية إلى التميز يستهدف استثمار إمكانات المدرسة، وتطوير قدراتها، وتحسين أدائها.. ويقوم به جميع مكونات المجتمع المدرسي (الطالب والمعلم والقائد والمشرف وأولياء الأمور والجهات المشرفة) بشكل تكاملي، بما يسهم في تعظيم العائد من المدرسة، وتحسين مردودها على المجتمع، ويحقق نواتج متميزة للأهداف الفردية والمجتمعية والرؤى والاستراتيجيات الوطنية.