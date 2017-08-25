في الليلة العاشرة.. مبيعات المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور تتجاوز المليوني ريال

المنافسة على "جير شاهين" من مزرعة "كويكسال" انتهت ببيعه بـ50 ألف ريال

تجاوزت مبيعات المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور المليوني ريال في الليلة العاشرة من المزاد الذي ينظمه نادي الصقور السعودي بمقره بملهم شمال الرياض حتى الخامس من سبتمبر المقبل، بمشاركة أفضل مزارع إنتاج الصقور من مختلف أنحاء العالم.

وتفصيلاً، شهدت الليلة العاشرة للمزاد بيع ثلاثة صقور بمبلغ 122 ألف ريال، ليصل إجمالي مبيعات المزاد حتى الآن إلى مليونين و53 ألف ريال، حيث جاءت البداية مع الصقر الأول "جير بيور" من مزرعة "نورث وودز وبلد" الأمريكية، وتم بيعه بمبلغ 37 ألف ريال، فيما تم بيع الصقر الثاني "قرموشة جير" من مزرعة "فوكس فالكونز" الإنجليزية بمبلغ 35 ألف ريال.

وشهدت المنافسة على الصقر الأخير في مزاد اليوم "جير شاهين" من مزرعة "كويكسال" الإسبانية منافسة قوية انتهت ببيع الصقر بمبلغ خمسين ألف ريال.

ويجمع المزاد نخبة من أفضل المزارع في العالم من 14 دولة، ويحتوي على معارض مصاحبة لكل المزارع المشاركة، كما يضم العديد من الأجنحة الخاصة بمنتجات الصقور وأغذيتها وأدويتها.

