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اشتباه بإصابة عدد من أفراد اللجنة المنظمة لدوري أبطال آسيا بفيروس "كورونا"

وسط تكتُّم شديد لعدم إعلان الحالات بشكل رسمي

وسط تكتُّم شديد، أشارت بعض المصادر الإعلامية إلى ظهور حالات إيجابية بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) بين عدد من أعضاء اللجنة التنظيمية لدوري أبطال آسيا لكرة القدم، التي تحتضن الدوحة منافساتها هذه الأيام.

وتتكتم اللجنة المنظمة على إعلان الخبر رسميًّا حتى هذه اللحظة.

الجدير بالذكر أن الهلال السعودي يعد أكثر الفِرق المشاركة إصابة بفيروس كورونا؛ إذ بلغ العدد 17 لاعبًا، بخلاف بعض عناصر الجهازَيْن الفني والإداري.


فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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اشتباه بإصابة عدد من أفراد اللجنة المنظمة لدوري أبطال آسيا بفيروس "كورونا"
سبق

وسط تكتُّم شديد، أشارت بعض المصادر الإعلامية إلى ظهور حالات إيجابية بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) بين عدد من أعضاء اللجنة التنظيمية لدوري أبطال آسيا لكرة القدم، التي تحتضن الدوحة منافساتها هذه الأيام.

وتتكتم اللجنة المنظمة على إعلان الخبر رسميًّا حتى هذه اللحظة.

الجدير بالذكر أن الهلال السعودي يعد أكثر الفِرق المشاركة إصابة بفيروس كورونا؛ إذ بلغ العدد 17 لاعبًا، بخلاف بعض عناصر الجهازَيْن الفني والإداري.


21 سبتمبر 2020 - 4 صفر 1442
10:25 PM

اشتباه بإصابة عدد من أفراد اللجنة المنظمة لدوري أبطال آسيا بفيروس "كورونا"

وسط تكتُّم شديد لعدم إعلان الحالات بشكل رسمي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وسط تكتُّم شديد، أشارت بعض المصادر الإعلامية إلى ظهور حالات إيجابية بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) بين عدد من أعضاء اللجنة التنظيمية لدوري أبطال آسيا لكرة القدم، التي تحتضن الدوحة منافساتها هذه الأيام.

وتتكتم اللجنة المنظمة على إعلان الخبر رسميًّا حتى هذه اللحظة.

الجدير بالذكر أن الهلال السعودي يعد أكثر الفِرق المشاركة إصابة بفيروس كورونا؛ إذ بلغ العدد 17 لاعبًا، بخلاف بعض عناصر الجهازَيْن الفني والإداري.


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